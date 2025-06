Daniel Pancu a confirmat că va părăsi naţionala U21: "Cu siguranță va fi altcineva" - Antena Sport

Selecţionerul naţionalei U21, Daniel Pancu, a spus clar şi răspicat că nu va mai rămâne pe banca tricolorilor mici după EURO 2025.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deja se ştia că FRF nu îi va prelungi lui Pancu înţelegerea, care expiră pe 30 iunie. Naţionala mică a fost învinsă în ambele meciuri, cu Italia şi Spania, la EURO 2025.

Daniel Pancu pleacă de la naţionala U21 după EURO 2025: “Cu siguranță va fi altcineva”

“Rămânem cu experiența. Jucătorii trebuie să-și dorească să joace la acest nivel săptămână de săptămână. Ei câștigă foarte multă experiență.

Las și ceva în urmă viitorului selecționer. Va avea mai mulți jucători care au participat la un turneu final decât am avut eu când am început campania asta. Eu am avut 5: Pantea, Borza, Tavi Popescu, Louis Munteanu și Mazilu. România trăiește prin astfel de turnee.

Nu, în niciun caz (n.r.: nu rămâne la națională). Aș fi știut până acum. Contractul meu se încheie la 30 iunie, cu siguranță va fi altcineva”, a declarat Daniel Pancu după Spania U21 – România U21 2-1.