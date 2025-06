Gigi Becali s-a săturat! Jucătorii pe care vrea să îi dea afară imediat de la FCSB: "Puteţi pleca" - Antena Sport

Gigi Becali nu stă la discuţii. A întocmit lista neagră cu jucătorii de care nu mai are nevoie în viitorul sezon. Latifundiarul din Pipera le-a transmis clar acestora. Ori pleacă, ori doar se vor antrena cu echipa. Asta pentru că vor fi scoşi şi de pe lista pentru campionat şi de pe cea pentru cupele europene.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali i-a trecut pe lista neagră pe Alexandru Băluţă, Jordan Gele şi Malcom Edjouma. Spune că renunţă la aceştia fără pretenţii financiare. Totuşi, recunoaşte că dacă nu îşi vor găsi echipe este obligat să îi păstreze până la finalul contractelor.

Gigi Becali, ultimatum pentru jucători

Gigi Becali are un plan uriaş pentru viitorul sezon. Speră să prindă grupa principală din UEFA Champions League. Spune că a terminat campania de achiziţii, dar acum urmează să renunţe la mai mulţi jucători. Este vorba despre cei din vechiul lot care nu mai au loc. Malcom Edjouma, Alexandru Băluță și Jordan Gele sunt fotbaliștii care au intrat în colimatorul şefului de la FCSB. Latifundiarul din Pipera vrea să scape de ei şi le-a transmis să îşi caute echipe.

”Nu au apărut noutăți. Eu le-am spus care este situația. Sunt două loturi, unul pentru campionat și unul pentru Europa. Ei nu intră pe niciunul dintre ele. Așa că le-am spus să-și caute echipe. Întelegeți-vă și puteți pleca!”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Gigi Becali nu s-a oprit aici. A recunoscut că dacă jucătorii nu vor pleca de la FCSB va fi obligat să respecte contractele. În echipă oricum nu mai au nicio şansă să intre. Asta pentru că vor fi în afara loturilor de cupe europene, dar şi de campionat. ”Nu am cum să nu respect contractul, pentru că după aia ajungi pe la comisii. Am zis că suport și jumătate din salariu, mai mult nu am ce face”, a mai spus Becali.