Umilit şi numit "cerşetor" în România, Leonard Doroftei a anunţat când îşi va deschide o nouă afacere în ţara noastră! - Antena Sport

Că am intrat într-o lume pe care n-am cunoscut-o. A fost o curiozitate de moment, după care a devenit necesitate. A fost o perioadă mai dificilă și la mine cu banii. Cam asta e, am închis. Și a trebuit să fac altceva”, a spus Leonard Doroftei la gsp.ro.

După ce a antrenat ani buni în Canada, Leonard Doroftei vrea să îşi folosească bogata lui experienţă în box pentru a pregăti viitori pugilişti români. Doroftei a fost campion mondial WBA la categoria semi-ușoară. „Moşul” a cucerit şi două medalii olimpice, de bronz, la Jocurile Olimpice de la Barcelona (1992) şi Atlanta (1996).

La evenimentul de la liceul Rosetti, la care au mai participat, printre alţii, Cristi Pulhac, Răzvan Patriche, Cătălin Cîrjan, Dennis Politic şi Costin Lazăr, Doroftei a adus şi centura de campion mondial şi cele două medalii olimpice pe care le-a cucerit în carieră.

Leonard Doroftei a fost devastat atunci când a auzit cum a fost numit în România

Leonard Doroftei preciza că a decis să părăsească România atunci când a citit un articol în care a fost jignit. Ulterior, după acel articol, mai mulţi români au ajuns să îi adreseze cuvinte urâte fostului campion mondial.

„Am avut nevoie de o schimbare. Nu mă regăseam, tot ce făceam era împotriva mea. Am stat de vorbă cu niște ziariști și a doua zi au scris că sunt cerșetor. Sau impostor. Titlul a fost groaznic, toată lumea a început să mă facă cerșetor. E dureros, e urât. Nu am cerșit nimic. Nu mai îmi găseam locul absolut deloc. M-a tras în jos locul acasă. Viața pe care am dus-o, de uzură, m-a obosit. Nimic nu se mai lega”, declara Leonard Doroftei pentru sursa citată.

Doroftei a decis să se întoarcă acasă în acest an şi să o ia de la capăt în România, alături de familie. Se pregăteşte acum de deschiderea sălii de box pe care o va avea în Capitală.