Una dintre cele mai frumoase femei din România a rupt tăcerea după ce s-ar fi despărţit de "Prinţişorul Craiovei":"Sunt fericită" - Antena Sport

„Sunt fericită, am fost fericită mereu, dar în felul meu. Fericirea mea a fost și este relativă. Mereu am avut un progres în in viață, am urcat mai lent sau mai repede, dar am urcat. Îmi doresc să fiu mamă și probabil o să se întâmple, însă nu mâine, nici anul acesta, dar o să fie parte din următorul progres! O binecuvântarea, la timpul ei!„, a spus Oana Marica pentru fanatik.ro.

Oana Marica, despărţire „cu scântei” de Marius Niculae

Oana Marica a fost logodită cu Marius Niculae. „Săgeată” i-a oferit un inel cu diamant în Dubai, dar nu a mai ajuns cu Oana la altar. În momentul despărţirii, au apărut informaţii că tânăra l-ar fi lăsat pe fostul internaţional fără mai multe obiecte de lux. A negat vehement.

„Marius Niculae nici nu mai locuia în Lisabona, era căsătorit când a vândut casa aceea. Nu am nicio legătură cu pierderile lui. Nu este într-o poziție proastă în momentul de față, în continuare are diverse business-uri. Probabil nu a fost conexiunea respectivă. Ceva nu a funcționat. Eu cred că 80% dintre noi am avut relații cu împăcări și despărțiri. Deja am trecut amândoi peste relația asta”, spunea Oana Marica.

Oana Marica este învăţată cu luxul. Are un salon de înfrumuseţare în zona de nord a Capitalei şi conduce un Bentley. Are peste 275.000 de urmăritori pe contul de Instagram.

Adrian Mititelu Jr a răsfăţat-o pe Oana Marica, pe durata relaţiei. Cei doi au fost în mai multe locaţii de lux în vacanţă, printre care şi Mykonos, cunoscută drept „Insula Miliardarilor”.

