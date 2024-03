"Prinţişorul Craiovei" s-a despărţit de "Buneasa de la Urlaţi". Rolul incredibil pe care l-ar fi avut milionarul Adrian Mititelu - Antena Sport

Reclamă

Sursa citată anterior a dezvăluit şi motivul pentru care Adrian Mititelu Jr şi Oana Marica au luat-o pe drumuri diferite. De vină ar fi fost chiar Adrian Mititelu, care nu a acceptat-o pe frumoasa şatenă (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS) din cauza relaţiilor pe care aceasta le-a avut în trecut.

Mititelu Jr s-ar fi şi certat cu tatăl lui, dar Oana Marica nu a mai avut răbdare şi l-a părăsit pe tânărul de 26 de ani.

Născută în Urlaţi, Oana Marica a devenit cunoscută în showbiz în urmă cu un deceniu, când a câştigat un concurs de Miss. După, a atras toată atenţia asupra ei pe durata relaţiilor cu Marius Niculae şi Alex Bodi.

Oana Marica, despărţire „cu scântei” de Marius Niculae

Oana Marica a fost logodită cu Marius Niculae. „Săgeată” i-a oferit un inel cu diamant în Dubai, dar nu a mai ajuns cu Oana la altar. În momentul despărţirii, au apărut informaţii că tânăra l-ar fi lăsat pe fostul internaţional fără mai multe obiecte de lux. A negat vehement.

„Marius Niculae nici nu mai locuia în Lisabona, era căsătorit când a vândut casa aceea. Nu am nicio legătură cu pierderile lui. Nu este într-o poziție proastă în momentul de față, în continuare are diverse business-uri. Probabil nu a fost conexiunea respectivă. Ceva nu a funcționat. Eu cred că 80% dintre noi am avut relații cu împăcări și despărțiri. Deja am trecut amândoi peste relația asta”, spunea Oana Marica.

„Bunesa de la Urlați” este învăţată cu luxul. Are un salon de înfrumuseţare în zona de nord a Capitalei şi conduce un Bentley. Are peste 275.000 de urmăritori pe contul de Instagram. Adrian Mititelu Jr a răsfăţat-o pe Oana Marica, pe durata relaţiei. Cei doi au fost în mai multe locaţii de lux în vacanţă, printre care şi Mykonos, cunoscută drept „Insula Miliardarilor”. „Prinţişorul Craiovei” şi tatăl său au avut o apariţie de peste 700.000 de euro „Prinţişorul Craiovei” şi tatăl său au avut o apariţie de peste 700.000 de euro la derby-ul marilor rivale din Bănie. Adrian Mititelu Jr (26 de ani) şi Adrian Mititelu s-au bucurat o singură repriză în meciul FCU Craiova – Universitatea Craiova, scor 1-2, din ultima etapă a sezonului regular al Ligii 1. Adrian Mititelu Jr şi Adrian Mititelu au venit la stadion la volanul a doi bolizi de senzaţie. Fiul patronului lui FCU Craiova conduce un MERCEDES G63 AMG Brabus 850 Widestar, estimat la o jumătate de milion de euro. Într-un model similar, de 850 de cai putere, au mai fost văzuţi Mirel Rădoi şi fiul lui Cosmin Olăroiu. În schimb, Adrian Mititelu calcă pe urmele lui Gigi Becali. Şi-a făcut apariţia într-o limuzină Maybach care costă peste 200.000 de euro. Maşina de lux a fost parcată lângă autocarul lui FCU.

