Vedeta care va împlini 75 de ani, dar arată ca o adolescentă! Îşi caută iubit, la 12 ani după divorţ: "Poate fi intimidant!" - Antena Sport

Vera Wang are două fiice / Instagram

Ea este vedeta care va împlini 75 de ani în această lună, dar arată ca o adolescentă. Milionara Vera Wang continuă să surprindă pe toată lumea la fiecare apariţie publică. Fosta patinatoare a dezvăluit chiar că vârsta este o simplă cifră pentru ea şi că îşi caută un iubit.

Vera Wang este una dintre cele mai de succes femei de la nivel mondial. După ce a renunţat la patinaj, a devenit o creatoare de modă care îmbracă toate vedetele de la Hollywood.

Vedeta care va împlini 75 de ani, dar arată ca o adolescentă

Nimeni nu o crede pe fosta sportivă, născută la New York, că are 74 de ani. Imaginile pe care le postează pe contul ei de Instagram, acolo unde are peste 900.000 de urmăritori, devin mereu virale (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS).

Pe 27 iulie, Vera Wang îşi va sărbători ziua de naştere şi se fac pregătiri pentru o petrecere grandioasă. Ea tocmai a dezvăluit, într-un podcast, că se gândeşte să trăiască o nouă poveste de iubire, la 12 ani după ce s-a despărţit de soţul Arthur P. Becker. A recunoscut că nu îi este uşor, după divorţ.

„Când eşti o femeie care lucrează în măsura în care o fac eu, poate fi intimidant cu dragostea şi respectul. Fiind singură, am început să îmi dau permisiunea de a avea mai multă grijă de mine„, a declarat ea, citată de dailymail.co.uk.