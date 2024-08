A luat maşina primită cadou de la Ion Ţiriac şi a avut o mare surpriză la Adjud, când a încărcat-o. Decizia luată pe loc - Antena Sport

Ancuţa Bodnar este dubla medaliată la Jocurile Olimpice şi a luat maşina primită cadou de la Ion Ţiriac, având o mare surpriză la Adjud, atunci când a încărcat-o full în doar 40 de minute.

Bodnar nu a mai avut nevoie de nicio altă confirmare şi a anunţat că nu va înstrăina niciodată cele două maşini electrice primite de la magnatul român, pentru medaliile de aur şi argint cucerite la Jocurile Olimpice de la Paris, la 8+1 rame, respectiv dublu vâsle.

A luat maşina primită cadou de la Ion Ţiriac şi a avut o mare surpriză la Adjud

„Sunt două mașini la care țin foarte mult, niciodată nu le voi înstrăina. Sunt oferite ca urmare a muncii și a rezultatelor mele! Țin să-i mulțumesc și eu domnului Țiriac pentru acest gest pe care l-a făcut, atât față de mine, cât și față de ceilalți medaliați olimpici.

Pentru că este o mașină electrică, am rămas plăcut surprinsă să văd cât de repede se încarcă. Prima dată am încărcat-o la showroom-ul domnului Țiriac și a durat 20 de minute. După care am mai încărcat-o la Adjud, a trebuit să stau undeva la 40 de minute pentru a fi full.

Sunt bucuroasă că sunt acasă, la ai mei, ăsta este locul în care eu îmi încarc bateriile de fiecare dată când mă simt obosită.”, a declarat Ancuța Bodnar, citată de suceavalive.ro.