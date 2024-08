Hotărârea luată de Ana Bărbosu, după ce a primit un cadou uriaş de la Ion Ţiriac: "Abia aştept!" - Antena Sport

Galerie (13) Hotărârea luată de Ana Bărbosu, după ce a primit un cadou uriaş de la Ion Ţiriac Ana Bărbosu, premiată de Ion Ţiriac / Colaj Profimediaimages/AS.ro Hotărârea luată de Ana Bărbosu la 18 ani, după ce a primit un cadou uriaş de la miliardarul Ion Ţiriac. Gimnasta care a primit la TAS medalia olimpică a trecut prin momente grele, dar în cele din urmă poate răsufla uşurată. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Ana Bărbosu a intrat vineri în posesia medaliei de bronz din finala de la sol a Jocurilor Olimpice 2024, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Casa Olimpică din Bucureşti. Ea a primit şi o maşină de la Ion Ţiriac. Hotărârea luată de Ana Bărbosu, după ce a primit un cadou uriaş de la Ion Ţiriac Fostul mare jucător de tenis i-a oferit o maşină electrică în valoare de 20.000 de euro. Toţi medaliaţii de la Paris au fost recompensaţi. Sportivii care s-au întors acasă cu aurul au primit un bolid de 52.500 de euro. Ana Bărbosu este încântată şi a precizat că va păstra maşina primită de la Ţiriac. A luat decizia să se apuce de şcoala de şoferi. „Acordarea medaliei a fost un moment special, este un vis împlinit şi sunt foarte recunoscătoare pentru antrenorii, colegele, familia şi federaţia şi toţi care au fost alături în această perioadă. Reclamă

Nu am carnet, dar imediat ce ajung acasă de la mare mă voi apuca de şcoala de şoferi. Deja am avut ocazia să mi se ofere aceste cursuri la o şcoală din Focşani şi, fiind foarte drăguţi, cu tot dragul am mers la ei. Abia aştept să încep orele de condus şi să şi iau carnetul”, a declarat Ana Bărbosu, potrivit orangesport.ro.

TAS a respins solicitarea formulată de Federaţia de Gimnastică a Statelor Unite, Jordan Chiles şi Comitetul Olimpic al Statelor Unite de a redeschide cazul concursului de la sol, de la Jocurile Olimpice. Oficialii USA Gymnastics au confirmat, luni, că Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) nu va reveni asupra deciziei prin care îi cere gimnastei Jordan Chiles să returneze medalia de bronz care i-a fost acordată la exerciţiul de la sol la Jocurile Olimpice de la Paris, dar promit că vor continua eforturile pentru ca sportiva americană să păstreze medalia care îi revine Anei Bărbosu.

Săptămâna trecută, TAS a anulat contestaţia pentru exerciţul la sol depusă de antrenoarea lui Chiles, care i-a adus sportivei în concurs medalia de bronz, spunând că a venit cu 4 secunde mai târziu de limita de timp, de un minut, pentru un astfel de demers.

Gest impresionant pentru Ana Bărbosu, după medalia de bronz cucerită la Paris Ana Bărbosu va primi o sumă importantă de bani, după succesul uriaş înregistrat la Jocurile Olimpice. Din partea COSR, medaliaţii români cu bronz la Paris primesc suma de 60.000 de euro. Pe lângă această sumă, oficialii de la CSA Steaua au decis şi ei să o recompenseze pe Ana Bărbosu. Gimnasta va primi din partea clubului ei suma de 30.000 de euro. Astfel, în total, Ana Bărbosu va încasa suma de 90.000 de euro, după ce a încheiat pe locul trei în finala probei de sol. „Pentru noi este o mare mândrie și încununare și a muncii noastre. Noi am fost alături de ea și am susținut-o din toate punctele de vedere. Ne doream și noi la fel de mult ca ea și familia ei să obțină în cele din urmă această medalie. Valorează foarte mult și îi suntem recunoscători că ne-a și ales, ea fiind legitimată și la CSS Focșani. E clar că a avut încredere în conducere și a acceptat această dublă legitimare. COSR a stabilit o sumă, iar noi vom acorda 50% din ce oferă Comitetul Olimpic, adică suma maximă care poate fi acordată conform legislației din vigoare”, a declarat Simona Gherman, managera secţiei de gimnastică de la CSA Steaua, conform fanatik.ro.