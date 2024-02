Alexandru Tudor, schimbare radicală după perioada în care a lucrat pentru Gigi Becali. Cum arată și cu ce se ocupă fostul arbitru - Antena Sport

Reclamă

Mai mult, acesta a primit acceptul preotului și a citit dintr-o carte religioasă care descrie viețile sfinților. (VEZI IMAGINI INCREDIBILE CU ALEXANDRU TUDOR ÎN GALERIA FOTO).

După retragerea din lumea sportului, Alexandru Tudor spunea că stă departe de tehnologie și a pus și că s-a apropiat de Dumnezeu încă din timpul carierei.

„La fotbal am descoperit credința. Cariera mea a fost ca o scară, dificultatea și presiunea din arbitraj m-au împins să caut ajutor. Am avut momente în care mergeam pe stradă și vorbeam de unul singur! Am avut un coleg arbitru care a albit într-o noapte! S-a trezit dimineața alb la cap! Înțelegeți?”, spunea Alexandru Tudor, în trecut, potrivit gsp.ro.

Fiul lui Alexandru Tudor este legitimat la FCSB

Fiul lui Alexandru Tudor, Vlad, a debutat la FCSB în anul 2022. Tânărul jucător a fost trimis în teren de Mihai Pintilii, la pauza unui meci de Cupa României, contra celor de la Oţelul Galaţi.

La momentul respectiv, Vlad Tudor avea 19 ani, şi a fost promovat în vara lui 2022 la echipa mare a FCSB-ului, din postura de golgheter la formaţia secundă. Atunci, Gigi Becali a fost impresionat de calităţile tânărului atacant, fiind şi în strânsă relaţie cu tatăl său, fostul arbitru, Alexandru Tudor.

La momentul respectiv, Gigi Becali spunea că speră să obțină o sumă importantă pentru fiul lui Tudor: „Eu i-am spus să îl aducă. E cel mai apropiat prieten al meu, e frate-frate cu mine. E mai aproape poate şi decât Meme. Adu copilu aici, să ne rugăm să fie copilul tare. Să ajungă fotbalist mare şi să luăm bani pe el. Valoarea lui nu o cunosc, dar cunosc rugăciunea lui taică-su”, a spunea patronul de la FCSB, Gigi Becali. În momentul de față, Vlad Tudor este împrumutat de FCSB la CSM Cetatea Turnu Măgurele, până în vara acestui an.

