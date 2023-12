"Am revenit din iad!" Direct de la nuntă, Alexandru Măţan a tras concluziile după un an de vis - Antena Sport

EXCLUSIV „Am revenit din iad!” Direct de la nuntă, Alexandru Măţan a tras concluziile după un an de vis

Totodată, Mățan a spus că este foarte emoționant, având în vedere faptul că nunta este cel mai important eveniment din viața sa, de până acum.

Jucătorul de la Columbus Crew a menționat, din nou, faptul că a „revenit din iad” și este foarte fericit pentru că are prestații bune la nivelul echipei de club.

„Emoțiile sunt mai mari în această seară, nu pe teren. Este una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Este un an de vis pentru mine. După cum am mai spus, am revenit din iad. Mi-am revenit pe plan sportiv, iar pe plan personal totul merge bine.

Este nuntă cu dar. Nu ne-a fost greu să ne alegem nașii. E vorba despre familia Mitriță și despre sora soției și soțul acesteia”, a spus Alexandru Mățan, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Alexandru Mățan visează la EURO 2024. Mesajul transmis pe aeroport

După ce a revenit în țară, Mățan a răspuns la o serie de întrebări direct de pe aeroportul din Otopeni.

Acesta a dezvăluit faptul că și-ar dori să reprezinte România la EURO 2024, dar că este convins că trebuie să „tragă tare”, pentru a obține această convocare. Totodată, Alexandru Mățan a asigurat faptul că diferența de fus orar, dar și drumul dintre Statele Unite ale Americii și România nu îl afectează prea tare. „Normal că orice jucător român vrea să își reprezinte țara la un Campionat European, dar va fi un nou sezon, trebuie să trag tare, să am prestații bune și vom vedea. Momentan mai am un an contract cu cei de la Columbus și vom vedea. Nu e nicio problemă că joc acolo. Iau avionul, în două zile sunt ca nou. Nu văd de ce ar fi asta o problemă. Nivelul este într-o continuă creștere. Din 2021 când am venit și până acum e o diferență enormă. Se investește”, a spus Alexandru Mățan, la sosirea în țară, de la jumătatea lunii decembrie.