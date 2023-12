Alexandru Mățan visează la EURO 2024! Mesaj pentru Edi Iordănescu: „Oricine vrea să își reprezinte țara la un Campionat European” - Antena Sport

Reclamă

Totodată, Alexandru Mățan a asigurat faptul că diferența de fus orar, dar și drumul dintre Statele Unite ale Americii și România nu îl afectează prea tare.

„Normal că orice jucător român vrea să își reprezinte țara la un Campionat European, dar va fi un nou sezon, trebuie să trag tare, să am prestații bune și vom vedea. Momentan mai am un an contract cu cei de la Columbus și vom vedea. Nu e nicio problemă că joc acolo.

Reclamă

Iau avionul, în două zile sunt ca nou. Nu văd de ce ar fi asta o problemă. Nivelul este într-o continuă creștere. Din 2021 când am venit și până acum e o diferență enormă. Se investește”, a spus Alexandru Mățan, la sosirea în țară.

De asemenea, acesta a dezvăluit faptul că este fericit, având în vedere succesul din MLS, dar și faptul că a revenit în țară, pentru o perioadă de o lună.

„E un sentiment foarte frumos. Mă bucur că am venit acasă și să am și eu o vacanță de o lună. După mergem din nou la treabă. Ultima perioadă, ultimii 2-3 ani, nu a fost prea bună. Am revenit din iad și mă bucur că sunt bine acum”, a mai spus jucătorul celor de la Columbus Crew.

Reclamă

Alexandru Măţan, dezvăluiri incredibile după ce a câştigat titlul în MLS Alexandru Măţan a făcut dezvăluiri incredibile după ce a câştigat titlul în MLS. Mijlocaşul în vârstă de 24 de ani a dat marea lovitură a carierei în tricoul lui Columbus Crew. Trăieşte „visul american” după ce a plecat de la Rapid. ”Este un sentiment unic să fii campion în orice campionat al lumii. Sunt foarte fericit. Chiar am vorbit cu Chiellini după meci, cred că a fost ultimul lui meci din păcate, a fost un jucător foarte mare. Atât de mult mi-am dorit să ajut Rapidul, dar nu am putut să mă ajut pe mine. A trebuit să stau cel puțin două luni în afara gazonului, m-a lovit depresia, am avut foarte mari probleme. Tot ce mi se întâmplă acum este nesperat. Nu am sperat niciodată. M-am dus la Rapid să joc, m-am accidentat, nimic nu se lega. M-am gândit să-mi închei cariera de fotbalist, m-am gândit că poate m-am mințit singur în tot acest timp și fotbalul nu este pentru mine”, a declarat Alexandru Mățan la digisport.ro.