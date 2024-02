Bogdan Lobonț, dezvăluiri despre relația cu fiica lui George Copos. Ce reacție a avut milionarul român când a aflat - Antena Sport

Reclamă

„Nu știu cum a văzut-o el, chiar nu știu. De opus nu s-a opus niciodată. Multă lume l-a catalogat ca și o persoană care nu e darnică, cu mine nu a fost așa. O persoană extraordinară, sufletist și rapidist. Nu spun când pierdea Rapid, când făcea egal Rapid nu ieșea din casă.

Când am plecat de la Rapid la Ajax nu a vorbit cu mine 3 luni de zile. Îl sunam, îmi răspundea și zicea nu vreau să vorbesc cu tine și închidea. Am plecat în martie, am vorbit cu el în iunie când am venit în vacanță înainte de EURO, atunci am reușit să vorbesc cu el.

Sunt convins că a ținut foarte mult la mine și ține în continuare, nea George Copos”, a declarat Bogdan Lobonț pentru fanatik.ro.

Cum a ajuns Bogdan Lobonţ la Dinamo, după ce a evoluat la Rapid

Bogdan Lobonţ a povestit cum a ajuns să îmbrace tricoul lui Dinamo, după ce a evoluat pentru rivala „câinilor”, Rapid. Fostul portar a dezvăluit că George Copos l-a sunat în momentul în care era pe cale să semneze cu alb-roşii să-i spună că face o greşeală, însă „Lobi” nu a asculat asta, şi s-a înţeles cu Cristi Borcea şi Nicolae Badea, patronii de la acea vreme ai clubului din Ştefan cel Mare.

Bogdan Lobonţ a evoluat în două perioade pentru Dinamo. În prima, între ianuarie şi iunie 2002, portarul a fost împrumutat de Ajax la trupa din Ştefan cel Mare. Ulterior, acesta a revenit în „Groapă” în 2007, atunci când a jucat pentru alb-roşii timp de două sezoane.

„Am vorbit cu Giovanni: «Nea Giovanni, trebuie să găsim o soluție, că uite ăsta nu mă bagă iară stau, sunt rezerva lu Fred Grim». Zic: «Trebuie să găsim o soluție». «Ah, OK, bine, băiatu' lu tata, – cum vorbea Giovanni – unde vrei? Vrei să te întorci la Rapid? Stai puțin să analizăm». Zic: «Normal, prima opțiune e să mă întorc la Rapid, dar uită-te că la Rapid e Ema Dolha, care e într-o formă bună. Ce sens are să mă duc la Rapid? El e tânăr… Și zice: «Bă, dar nu vrei la Dinamo?». «Ba da, cum să nu?». «Gata, mă, gata, la Dinamo!» Și a vorbit el, l-a sunat pe dl. Badea. A vorbit cu Cristi Borcea. Mă sună dl. Badea: «Uite, Bogdan, așa, că am vorbit cu Giovanni, cu dl. Dinu.. «Da, cum să nu, domn președinte? Vin! Cum să nu?». «Bă, dar Rapid?». «Ce Rapid? Vin!» După vreo oră, mă sună dl. Copos: «Ah, Bogdan, cea mai mare greșeală o faci că te întorci în țară, rămâi acolo, că abia ai plecat!». «Nea George, dacă dumneata vrei să vin la Rapid, eu vin la Rapid!». «Nu, nu, nu, nu, nu!». Am mai vorbit cu el de două ori și seara când am venit la București, el era în aeroport. Acum, că mă aștepta pe mine sau că aștepta pe altcineva, nu știu. „Și i-am zis: «Nea George, fii atent, eu mâine, la ora 12:00, am întâlnire în Floreasca cu cei de la Dinamo. Mă duc la birou la Giovanni și dacă vrei să vin la Rapid, ai timp până mâine la 12:00. Dacă-mi spui să vin la Rapid, vin!». Am așteptat telefonul, dar nimic. Și am zis OK, nicio problemă, mă duc la Dinamo. Și m-am dus la Dinamo!", a povestit Bogdan Lobonţ, conform gsp.ro.

