Ce meserie are soţia lui Mihai Popescu, preferatul lui Gigi Becali: "Îmi era foarte frică! M-am lăsat pe mâna ei de multe ori" - Antena Sport

Mihai Popescu (31 de ani), care a devenit preferatul lui Gigi Becali, a vorbit despre meseria pe care o are soţia sa. Mihai Popescu este unul dintre cei mai apreciaţi fotbalişti de la FCSB şi este văzut ca fiind înlocuitorul lui Radu Drăguşin la naţionala României.

Într-un interviu acordat, Mihai Popescu a vorbit şi despre superba sa iubită. Cei doi sunt împreună de la vârsta de 17 ani, iar fundaşul de la FCSB a glumit pe seama meseriei Larisei.

Ce meserie are soţia lui Mihai Popescu, preferatul lui Gigi Becali

”M-am lăsat pe mâna ei de multe ori. La început, am fost cobaiul ei, să zic așa (n.r. – râde). Dar are o mână foarte ușoară. Mie îmi era foarte frică de dentist, dar ținând cont că a fost ea, am mers relaxat și a fost totul OK.

Ne cunoaștem de mult timp, eram copii, suntem de la 17 ani împreună. Am crescut împreună și am trecut prin toate etapele vieții până acum. A fost tot timpul lângă mine, de la primii pași în fotbal, de când am făcut pasul spre fotbalul profesionist. M-a ajutat, m-a sprijinit, iar în momentele grele m-a încurajat tot timpul, așa că îi mulțumesc pe această cale.

A știut de la început ce vrea (n.r. ce facultate să urmeze), de când am plecat din orașul nostru, din Câmpulung. Știa că va fi greu la facultate, dar este o fată ambițioasă și mă bucur că a reușit.

Urmează să lucreze din nou, pentru că a stat acasă după nașterea copilului nostru. Va fi din nou unde-i place să fie”, a explicat Mihai Popescu, într-un interviu, conform orangesport.ro.