Celebrul milionar român care merge cu metroul şi autobuzul, dat în judecată de fiul lui! "Război" total în instanţă între cei doi - Antena Sport

Bogdan Lobonţ a explicat de ce preferă să circule cu metroul şi autobuzul în Capitală, cel mai aglomerat oraş din ţara noastră. Şi când lucra la FRF, Bogdan Lobonţ prefera să se deplaseze cu mijloacele de transport în comun.

„De la mine din cartier, din Aviației și până la Federație, cu mașina, am făcut cu 15 minute mai mult. Pentru mine, într-un oraș aglomerat cum este Bucureștiul, metroul este cel mai comod mijloc de locomoție. Am două minute de așteptare în stație și 20-25 de minute până la Piața Muncii”, declara Bogdan Lobonţ pentru playsport.ro.

Bogdan Lobonţ, dezvăluiri despre Zlatan Ibrahimovic şi Nicolae Mitea

Bogdan Lobonţ a făcut la AS.ro LIVE dezvăluiri despre Zlatan Ibrahimovic şi Nicolae Mitea. Lobonţ, Ibrahimovic şi Mitea au fost colegi la Ajax Amsterdam. „Lobby” a mărturisit că vorbeşte din când în când cu Zlatan Ibrahimovic. Cu Mitea nu a mai vorbit în ultima vreme şi nu mai ştie ce face.

„Sunt multe poveşti cu Ibrahimovic. Mie nu mi-a dat niciuna după ceafă, dar avea felul lui de a discuta cu persoanele cu care interacţiona. Un băiat extraordinar. Am vorbit cu el, dar acum ceva timp. Nu vorbim foarte des, dar când am avut nevoie de ceva am apelat la el.

Nu mai ştiu nici eu nimic de Nicky. N-am mai vorbit de foarte mult timp. A stat la mine în casă. Am vorbit foarte mult despre el în ultima vreme şi nu vreau să-l răscolesc pe el. Ştiu cât suferă că a fost acolo sus şi acum cu siguranţă nu mai este unde a fost”, a spus Bogdan Lobonţ în exclusivitate la AS.ro LIVE.