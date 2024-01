Cum i se adresează Anamaria Prodan presupusului iubit, după ce pe Laurenţiu Reghecampf îl numea "Soarele meu" - Antena Sport

Reclamă

Ronald Gavril s-a stabilit în 2012 în SUA, chiar în Las Vegas, oraş cunoscut foarte bine de către Anamaria Prodan. De atunci, Ronald Gavril a acumulat mai multe milioane de dolari din meciurile de box profesionist pe care le-a disputat.

Anamaria Prodan şi Ronald Gavril au fost, recent, naşi de cununie în Las Vegas pentru nişte prieteni apropiaţi ai impresarei. Ronald Gavril este cu 14 ani mai tânăr decât agenta de jucători şi, la 37 de ani, încă activează în boxul profesionist.

„Cu ochii doar spre viitor așteptăm Anul Nou! Vă doresc un an plin de lumină, sănătate și împliniri! Eu sunt Anamaria Prodan, iar el este unicul Ronald Gavril”, scria, după noaptea în care am intrat în Noul An, Anamaria Prodan pe contul ei de Instagram, textul însoţind o poză cu ea şi Ronald Gavril.

Ce spunea anterior Anamaria Prodan despre iubitul ei

Anamaria Prodan recunoştea că iubeşte din nou după divorţul de Laurenţiu Reghecampf şi după încheierea scurtei relaţii pe care a avut-o cu Flavius Nedelea. Ea preciza că nu mai vrea să dezvăluie numele iubitului său presei.

„Nu mai află nimeni (n.r.: cine este noul ei iubit), când au aflat, au venit fete antrenate în oraș și mi-au stricat căruța. Acum nu mai află nimeni. Eu, copiii mei, dacă vom avea reality-show și dacă va fi totul ok, suntem foarte deschiși, pentru că noi suntem dintotdeauna pe micile ecrane, în schimb viața mea privată niciodată.

Anul 2023 a fost un an bun din toate punctele de vedere, a venit cu mult mai multă liniște față de anul trecut, cu proiecte fabuloase pentru viața mea, pentru copiii mei și înfloritoare din toate punctele de vedere. Anul acesta o să sărbătoresc cu toată familia, cu toți prietenii, cum am făcut-o întotdeauna. Încă nu știu dacă rămân în România sau nu, așteptăm", declara Anamaria Prodan, anterior, pentru sursa citată.

„Ne-am pierdut în ani. Eu îmi doream o altă viață, în lumina reflectoarelor, Tibi era un tip foarte bun, un om minunat. În viața lui nu m-a deranjat cu un cuvânt, dar eu, fiind un om foarte direct și care nu a fost niciodată egoist, când mi-am dat seama că-mi doresc cu totul și cu totul altceva… Nu se punea problema de bărbați, ci de viață, de ce-mi doream să fac în carieră.Voiam să mă întorc în România, să intru în impresariat, voiam multe lucruri cu care nu putea fi de acord vreodată, pentru că întotdeauna și-a dorit să rămână în America, să ne creștem copiii fără publicitate, fără reclamă, ca o familie normală.

Rar am văzut un asemenea tată, care să trăiască pentru copilul lui. Am stat doi ani de zile în aceeași casă, divorțați fiind. Tibi m-a iubit dumnezeiește, el e omul care mi-a dăruit ceva minunat, două fete de vis, a avut grijă de mine. De ce să fac asta? Pentru că el nu era fericit cu mine, nu puteam să-i ofer ce avea nevoie”, a declarat Anamaria Prodan, în cadrul unui podcast.