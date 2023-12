Adevăratul motiv pentru care Anamaria Prodan a divorţat de primul ei soţ! Dezvăluiri rare ale vedetei: "M-a iubit dumnezeieşte!" - Antena Sport

„Casa mea, din Vegas. Nu o s-o vând, este a copiilor mei. Muncesc, dar nu vând nimic din ce este al copiilor. Nici mama mea nu a vândut niciodată nimic, ne-a lăsat nouă. Pot, am două mâini, două picioare, pot munci și ce am făcut trebuie să las copiilor mei. Multă lume înjură oamenii bogați. Nu e ușor să fii bogat.

Oamenii care nu au atât de multe lucruri, trăiesc mai liniștit și mai lejer. Cei care au bani și averi și proprietăți, nu prea dorm. Muncește Anamaria Prodan, în fiecare zi, de la 6 dimineața și până la 1 noaptea. Fară pauză. Dacă dorm 2-3 ore pe noapte, e minune, de mulți ani. Așa a fost și mama, asta e”, a declarat Anamaria Prodan, conform antenastars.ro.