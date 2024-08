Decizia pe care a luat-o Leonard Doroftei, după ce s-a întors acasă! Implicare uriaşă în sport: "Vrem performanţă!" - Antena Sport

Leonard Doroftei s-a întors acasă şi e gata să-l descopere pe următorul campion olimpic la box al României. Campionul care a făcut istorie în box a trecut prin momente cumplite şi a plecat în Canada ca să evite prăbuşirea.

Dupa cinci ani petrecuti în Canada, familia Doroftei s-a întors acasă în România. Singurul romăn campion mondial şi la amatori, şi la profesionişti, a intrat în depresie după ce a fost nevoit să-şi închidă pub-ul din Ploieşti. La Montreal şi-a găsit liniştea.

Decizia pe care a luat-o Leonard Doroftei, după ce s-a întors acasă

„Copiii au considerat că am ajuns destul de matur, că mi-am revenit. Eram destul de obosit, de hate-uit, nici nu mai ştiam ce se întâmplă cu mine. Am avut nevoie de un loc în care să pot să-mi revin şi am făcut-o! Eu cu familia mea, fiecare cu familia lui, asta am căutat. Acasă n-aş fi reuşit niciodată, tot timpul există ‘Hai să bem o bere, hai încolo, hai incolo'”, a declarat Leonard Doroftei.

Doroftei speră ca măcar unul dintre copiii pe care i-a antrenat în Canada să ajungă campion mondial.

„Am stat singur aşa şi m-am gandit: ‘Bă, ce ştiu să fac?’ Să dau cu toporul, nu ştiu, să mătur, mătur, dar nu aşa bine, nu sunt campion. Box! Şi am facut box! Ce a fost mai greu a fost să le spun copiilor pe care i-am antrenat că plec”, a mai spus Leonard Doroftei.