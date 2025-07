Dan Petrescu, reacţie categorică după Paksi - CFR Cluj 0-0: "Aştept mai mult de la echipă". Ce a spus despre Louis Munteanu - Antena Sport

“Echipa a făcut un meci bun. Am dominat toată partida. Ei au jucat pe contra atac, mai direct. Noi am dominat, părerea mea. Am avut ocazii foarte mari, dar e Europa, trebuie să dai gol. Asta ne-a lipsit astăzi.

În rest, echipa a jucat bine, a făcut combinații. Au lipsit golurile, îmi pare rău pentru suporterii care au venit aici, pentru a fi alături de noi.

Vrem să câștigăm săptămâna viitoare, jucăm acasă. Acum cunoaștem mai bine adversarii, vom juca acasă, suntem favoriți și trebuie să câștigăm neapărat”, a spus Mario Camora, la digisport.ro.