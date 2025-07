Mario Camora, prima reacție după Paksi - CFR Cluj 0-0: "Am dominat toată partida!" - Antena Sport

Mario Camora a oferit prima reacție după Paksi – CFR Cluj 0-0. Jucătorul lui Dan Petrescu a dat de înțeles că echipa sa a dominat întreg duelul din Ungaria.

CFR Cluj a început cu stângul preliminariile din Europa League, având în vedere că nu a reușit să o învingă pe Paksi. Calificarea se va juca astfel la returul din Gruia, programat săptămâna viitoare.

Ce a spus Mario Camora după Paksi – CFR Cluj 0-0

În opinia lui Mario Camora, singurul lucru care le-a lipsit celor de la CFR Cluj a fost golul. Acesta a dat asigurări că echipa va da totul pentru a câștiga returul din Gruia și pentru a obține astfel calificarea în următorul tur preliminar.

“Echipa a făcut un meci bun. Am dominat toată partida. Ei au jucat pe contra atac, mai direct. Noi am dominat, părerea mea. Am avut ocazii foarte mari, dar e Europa, trebuie să dai gol. Asta ne-a lipsit astăzi.

În rest, echipa a jucat bine, a făcut combinații. Au lipsit golurile, îmi pare rău pentru suporterii care au venit aici, pentru a fi alături de noi.