Mihai Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali, după debutul FCSB-ului din Champions League. Jucătorii criticaţi: "E inadmisibil" - Antena Sport

Dar e păcat, în momentul în care ai un exemplu lângă tine tu să nu bagi piciorul. Sigur, nu s-a întâmplat niciodată la Ngezana să se prezinte atât de slab într-un meci. Și încă niște momente în care s-a aventurat, făcea sombrero pe la mijlocul terenului. Ce e asta? Fiți serioși!

E adevărat, e început de sezon, nu se turează motoarele, doar că ai un teren impecabil, ai 13.000 de oameni care te susțin în tribună și ai o vreme excepțională. In condițiile în care te-ai antrenat pe o căldură insuportabilă, tu ai jucat pe o temperatură excepțională. Și cu toate astea termini 3-1 cu penalty apărat de Târnovanu, care iar este printre remarcați, meci de meci, pentru că e foarte serios și concentrat.

Scapi de un gol de 3-2. Ok, ca să respectăm adevărul trebuie să spunem că am avut zece ocazii imense. Dar concretizează-le, că nu te oprește nimeni să dai gol după gol. Trebuie să dai gol după gol. Iei un gol că greșește Ngezana, ok, a greșit Ngezana, dar dă tu șapte, ca să nu te mai duci după aia să…

Uite așa e 3-1 și mergem acolo să jucăm foarte serios și să o terminăm măcar până la pauză. Nu a fost în regulă, dar asta e treaba”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Rezumatul partidei FCSB – Inter d’Escaldes 3-1:

Vali Crețu, avertizat de Mihai Stoica după 3-1 cu Inter d’Escaldes

Mihai Stoica s-a arătat deranjat de faptul că Vali Crețu a făcut tumbe în fața fanilor după meciul cu Inter d’Escaldes. Președintele consiliului de administrație de la FCSB a asigurat că fundașul nu va repeta obiceiul din ultima perioadă la următoarele partide.

„Este singurul meci după care Crețu va mai face tumbe. Nu se poate să faci tumbe după un meci, 3-1 cu o echipă… Toate au o limită. Foarte mult, foarte frumos, dar gata.

Aici s-a încheiat cu toate tumbele. (n.r. Despre discursul lui Crețu de la finalul meciului) E corect să ai frustrări când simți că poți juca, dar trebuie să se gândească că are 36 de ani și că are meci în 3 zile.

E suficient. El trebuie să joace în Champions League, marți sau miercuri, nu are voie să joace joi, dar să joace, pentru că ieri a rămas și el dator. Noi trebuia să-i năucim prin zona fundașilor laterali. N-am făcut-o, dar e ok”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.