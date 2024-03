Divorţ cu scandal pentru Cristian Gaţu, la 78 de ani. Soţia acuză că a fost înşelată şi cere daune morale de 500.000 de lei - Antena Sport

Eu făcusem toate treburile, dar trebuia să le dau și niște bani. Am pus mâna pe telefon și-am vorbit cu prietenul Silvio Berlusconi. Cu care eram prieten de când eram în Italia. M-a sunat odată că mi-a trimis 20.000 de dolari la bancă. Puteam să-i duc acasă… Mi-i dăduse mie! Zic: hai să le dau banii la băieții mei. Dar mai bine să vorbesc cu nea Ilie, să știe că le-am dat bani, că dacă nu afla, nu era bine.

Păi, să-l sun pe nea Ilie. Puiu Iordănescu s-a dus la un telefon, Tică Dănilescu la alt telefon, să am și eu martori. Și-l sun pe Glodaru, șeful de cabinet. Să-mi facă legătura cu nea Ilie. El era foarte degajat când era singur, dar când știa că e ascultat se… „Știți, am făcut rost de niște tricouri”. „Ce tricouri?”. „Verzi”. Nu puteam să-i spun de dolari. „Vă rog să fiți de acord să le dau fiecăruia….”. „Ce tricouri verzi?!”. Și mi-a închis telefonul. N-am ce să fac, iau banii, îi duc acasă. „Nu, nu, eu am auzit că a zis dă-le”, Puiu. Ha, ha, ha!

Când a fost Revoluția, Berlusconi a trimis Canale 5 aici. M-au căutat pe mine. Am povestit eu ceva, dar mi-au zis: „Nu trimiteți un mesaj pentru șeful?”. „Care șef?”. „Pentru Berlusconi!”. „Domnu’ Berlusconi ar fi bine să ajute clubul cu tricouri și cutare”. A treia zi au venit trei TIR-uri mari cu echipament!„, a povestit Gaţu, citat de gsp.ro.