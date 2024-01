"E fiica lui?" Fostul fotbalist şi iubita lui cu 16 ani mai tânără au şocat pe toată lumea! Femeia arată fabulos - Antena Sport

Reclamă

„Angela a venit în viața mea la momentul potrivit. Nu mai ieșeam deloc în oraș, nu știu cum am mers la o petrecere într-o seară și am cunoscut-o. Am remarcat-o pentru că e superbă, dar și pentru că era singura în afară de mine care bea apă, nu alcool. După doar câteva săptămâni s-a mutat la mine. Acum avem doi copii și a venit momentul să oficializăm relația”, a declarat Pippo Inzgahi, citat de gsp.ro.

Pippo Inzaghi a mers însoţit de partenera lui Gala FIFA The Best. La un videoclip cu cei doi, fanii au comentat despre diferenţa de vârstă dintre cei doi: „Cel mai frumos «gol» al lui Pippo”, „Credeam că e fiica lui” şi „Ce fac banii…”, au fost doar câteva dintre comentariile lăsate de fani.

Angela Robusti este de o frumuseţe răvăşitoare. (Vezi galeria foto de la finalul articolului). Partenera lui Pippo Inzaghi a participat, în trecut, şi la Miss Italia, ajungând până în marea finală. Angela este model şi arhitect, având peste 90.000 de urmăritori pe contul său de Instagram, unde postează des.

Filippo Inzaghi o antrenează pe Salernitana din octombrie

Filippo Inzaghi o antrenează pe Salernitana din luna octombrie, a anului trecut. Fostul internaţional i-a luat locul lui Paolu Soussa.

Filippo Inzaghi a revenit pe banca tehnică din Serie A, la doi ani după ce a plecat de la Benevento. „Super Pippo” a mai antrenat AC Milan (2014-2015) şi Bologna (2018-2019) în prima ligă.

Fostul internaţional italian a preluat conducerea Salernitanei până la finalul sezonului, având sarcina de a salva echipa care se află pe penultimul loc în Serie A după opt etape. Fratele său, Simone Inzaghi, este antrenorul echipei Inter Milano.

