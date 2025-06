"Nu e confortabil". Edi Iordănescu, replică fermă pentru Mircea Lucescu: "Nu mă contestă pe mine, îi contestă pe jucători" - Antena Sport

Edi Iordănescu a venit cu replica pentru Mircea Lucescu, după ce selecţionerul a criticat stilul de joc al naţionalei de la EURO 2024. Antrenorul de la Legia Varşovia a dezvăluit că declaraţiile nu i-au picat bine.

Iordănescu Jr a subliniat că Lucescu nu îl critică pe el, prin astfel de declaraţii, ci pe jucătorii naţionalei. Fostul selecţioner a subliniat, totodată, că a preferat să nu ofere un răspuns atunci când “Il Luce” a oferit declaraţiile respective, luna trecută, din respect pentru naţională.

Edi Iordănescu, replică fermă pentru Mircea Lucescu

“Nu pot să spun că m-au bucurat (n.r – declarațiile lui Mircea Lucescu), dar nici nu m-au scos prea mult din fire. Ați văzut că n-am luat nicio poziție. Îl respect prea mult și nu aș fi dorit o polemică sau să dau un răspuns prin care să demonstrez că lucrurile nu stau așa cum au fost prezentate. Aș fi putut crea probleme în privința stării de spirit de la echipa națională, așa că am preferat să tac pentru a fi bine naționalei.

Dar să nu uităm că noi am reconstruit, am reclădit o echipă, o stare de spirit, o mentalitate, o atitudine, o organizare de joc. Nu putem să vorbim că am jucat numai pragmatic sau că ne-am calificat cu șansa când noi am fost cea mai sigură echipă din grupă și am câștigat grupa neînvinși, cu 5 puncte în fața Elveției. Am avut a treia cea mai bună apărare din toate calificările, iar la EURO am câștigat grupa. Astea nu pot fi întâmplări!

S-a spus că ne-a dominat Ucraina, dar n-a avut nicio ocazie clară. Asta înseamnă organizare de joc, muncă. Când cineva contestă lucrurile astea, nu mă contestă pe mine neapărat, dar contestă jucătorii și munca făcută de noi. Nu e confortabil, dar a trecut și eu respect orice opinie”, a declarat Edi Iordănescu, conform sport.ro.