Bănel Nicoliţă a numit atuul naţionalei în lupta pentru calificarea la Campionatul Mondial: "Am încredere" - Antena Sport

Bănel Nicoliţă a numit atuul naţionalei în lupta pentru calificarea naţionalei la Campionatul Mondial. Acesta are mare încredere că Mircea Lucescu poate duce echipa naţională din nou la un turneu final mondial.

România a pierdut două meciuri în grupa preliminară, cu Bosnia şi Austria. În cazul în care nu se va califica prin intermediul preliminariilor la Mondial, naţionala mai are o şansă prin barajul de Liga Naţiunilor.

Întrebat despre eventuala calificare a României, Bănel Nicoliţă a declarat că îşi doreşte să-i vadă pe “tricolori” din nou la un turneu final mondial, după o pauză de aproape 30 de ani. Fostul jucător a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mircea Lucescu, fiind convins că experienţa selecţionerului îi va ajuta pe “tricolori” să ajungă în America, anul viitor.

“(Se vede Mondialul?) Mi-aş dori din toată inima, nu va fi uşor. Cred, am încredere în nea Mircea, are atâta experienţă în spate încât să ne facă fericiţi, să ne ducă la un Campionat Mondial, nu am mai fost de mult, nici nu mai ştiu cum e.

Dânsul are toată puterea şi energia să facă lucrul acesta”, a declarat Bănel Nicoliţă, pentru AntenaSport.