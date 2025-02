Florentin Petre, susţinere totală pentru Gigi Becali la alegerile prezidenţiale: "Are votul meu pe viaţă!" - Antena Sport

Florentin Petre, în timpul unui interviu pentru AntenaSport Florentin Petre şi-a manifestat susţinerea necondiţionată pentru Gigi Becali, după ce patronul de la FCSB a anunţat că va candida la alegerile prezidenţiale, ca independent. Antrenorul secund de la Dinamo i-a transmis un mesaj superb latifundiarului din Pipera. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali a anunţat că va începe să strângă semnături, pentru a-şi depunde candidatura la alegerile prezidenţiale, alegeri care se vor desfăşura în luna mai. Florentin Petre, susţinere totală pentru Gigi Becali la alegerile prezidenţiale La aflarea acestei veşti, Florentin Petre a reacţionat şi a transmis că îl va vota pe Gigi Becali. Antrenorul secund de la Dinamo şi-a amintit de ajutorul uriaş primit din parta patronului de la FCSB, în urmă cu mai mulţi ani. La momentul respectiv, fostul mijlocaş se confrunta cu hepatita C, iar Gigi Becali l-a ajutat cu medicamente care costau nu mai puţin de 40.000 de euro. Petre nu a uitat de faptul că latifundiarul din Pipera i-a întins o mână de ajutor şi a anunţat că îl va susţine, indiferent unde va candida. „(Gigi Becali va candida la Presedinţia României) Nea Gigi va avea votul meu pe viaţă, în orice situaţie se va afla, că va candida ca preşedinte, că va candida ca orice, va avea votul meu pentru că este omul care atunci când mi-a fost greu, m-a ajutat cel mai mult şi poate mi-a salvat viaţa. Pentru că atunci când foarte mulţi prieteni de-ai mei au plecat de lânga mine, el mi-a întins o mână şi mi-a oferit posibilitatea de a avea o viaţă liniştită şi de a fi sănătos împreună cu familia mea, va avea votul meu oriunde va candida. Reclamă

Nea Gigi va strânge voturi, pentru că este genul de om care ştie cum să vorbească, ştie cum să se facă plăcut, şi la câtă lume a ajutat, numai dacă, în ultimii ani, dacă luam toţi oamenii pe care i-a ajutat, cu siguranţă va trece mai departe de turul 1″, a declarat Florentin Petre, pentru AntenaSport.

Gigi Becali a anunţat că va candida la alegerile prezidenţiale

George Becali a anunțat, miercuri, că este pregătit să candideze la alegerile prezidențiale ca independent, dar nu se va retrage din partid, pentru că nu i s-a cerut acest lucru.

„Eu am o datorie sfântă. Dacă văd un lup în piele de oaie sau proroc mincinos, să atenționez oamenii pentru că mi-a dat Dumnezeu darul ăsta să înțeleg mai bine despre credință. Și eu știu așa – au fost președinți în România și atei, și alte religii, n-am văzut pe nimeni niciodată ca să conteste Facerea. Nimeni, niciodată. Adică Geneza. Călin Georgescu, părerea mea, el are demoni. (…) O să vedeți că el nu va ajunge președintele României. (…) Eu am obligația asta, eu candidez”, a afirmat Becali, la Palatul Parlamentului, citat de agerpres.ro.

