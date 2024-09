Gigi Becali, dezvăluiri despre întâlnirea pe care a avut-o cu Ion Ţiriac: "Am stat de vorbă două-trei ore. M-a impresionat" - Antena Sport

Gigi Becali, dezvăluiri despre întâlnirea pe care a avut-o cu Ion Ţiriac Ion Ţiriac şi Gigi Becali / colaj Antena Sport, Hepta Gigi Becali a făcut dezvăluiri despre întâlnirea pe care a avut-o cu Ion Ţiriac. În trecut, cel mai bogat român l-a numit „prietenul meu din fotbal” pe Gigi Becali. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Gigi Becali a povestit că a stat de vorbă 2-3 ore cu miliardarul român. Patronul FCSB-ului a fost impresionat de cunoştinţele acestuia. Gigi Becali, dezvăluiri despre întâlnirea pe care a avut-o cu Ion Ţiriac: „Am stat de vorbă două-trei ore. M-a impresionat” „Mircea Lucescu este un om foarte deștept. Eu o singură dată am stat de vorbă cu el, când era războiul cu Ucraina, când au adus-o pe Dinamo Kiev să joace la noi, să se antreneze la noi. Am stat de vorbă cu el vreo două-trei ore. Ne-am dus în mașină, ne-am dus la bază. Un alt om care cunoaște multe e Țiriac. Tot așa, am stat cu el vreo două-trei ore. Mi-a vorbit și de sport, și de istorie, și de medicină, de geografie. Nu întâmplător acești oameni deștepți au avut realizări în domeniul în care au fost. Țiriac m-a impresionat și el, știa lucruri de medicină, de spitale. Lucescu, la fel. Avea o mică istorie de fotbal, de geografie. Reclamă

Reclamă

Oameni deștepți și oameni care te încântă când stai cu ei și cu care nu poți să te cerți. N-ai cum! Să te cerți cu Lucescu, poți? Nu poți. Sunt unii oameni care nu fac rău la nimeni, nu-i interesează să facă rău la nimeni.

Pe el nu-l interesează să se certe cu cineva, nu are treabă cu nimeni, are treabă cu familia lui. Poate să facă echipă că are inteligență”, a declarat Gigi Becali pentru fanatik.ro.

Anul trecut, vorbind despre cazul de dopaj în care a fost implicată Simona Halep, Ion Ţiriac îl numea „prietenul meu din fotbal” pe Gigi Becali.

Reclamă

„Unde suntem? Pe ce lume suntem? Când după un an de zile vine cineva şi spune `da, atât am săpat să vedem de unde vine ăsta. Am mai găsit altceva, paşaportul biologic`. L-ai găsit acum şase luni? Păi şi şase luni ce ai făcut? De ce nu ai venit în ziua aia să îmi spui că este nu ştiu cine? De ce şase luni? Ai controlat-o de 380 de ori în 10 ani. De ce şase luni? Cum spune prietenul meu din fotbal, domnul Becali, ‘e o treabă care nu e’”, spunea Ion Ţiriac în octombrie 2023, în cadrul unui eveniment.

Reclamă