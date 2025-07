Scrisoarea de adio a lui Mihai Leu, publicată la o zi de la înmormântarea regretatului pugilist şi pilot! - Antena Sport

“Viaţa a fost pentru mine o luptă frumoasă”

Nu pot să nu le mulțumesc celor care m-au ținut în viață atâția ani. Profesorului Irinel Popescu și doctoriței Adina Croitoru, doi oameni care au fost, pentru mine, mâna lui Dumnezeu. Ce au făcut în ultimii 11 ani a fost un miracol medical, dar mai ales un miracol uman. Le datorez anii pe care i-am putut trăi cu cei dragi, pe care altfel nu i-aș fi avut.

Viața a fost pentru mine o luptă frumoasă. Am avut parte de victorii, de căderi, de reveniri. Am fost sportiv, dar mai ales am fost om. Și am avut norocul de a fi înconjurat de voi, cei care mi-ați dat sens, care m-ați ridicat, care m-ați iubit, chiar dacă poate, uneori, am greșit.

Vă las un gând: trăiți cu curaj, cu pasiune și cu inimă. Pentru că tot ce contează, la final, e cât ai iubit și cât ai fost iubit. Și, nu uitați, dacă ați căzut în șanț, uitați-vă la stele. Așa apare speranța.

Vă îmbrățișez cu recunoștință, oriunde v-ați afla.

Mihai”, a fost textul scrisorii de adio pe care a lăsat-o regretatul Mihai Leu.

Cine a fost Mihai Leu. Fostul mare pugilist şi pilot de raliuri a scris istorie pentru România

Mihai Leu lasă în urmă un palmares impresionant, reuşind să scrie istorie pentru România. S-a născut la Hunedoara, tatăl lui fiind campion naţional la viteză pe circuit. Mihai Leu a fugit din România la doar 19 ani, în Germania, acolo unde a devenit campion mondial.

În 1987, Mihai Leu a devenit campion mondial la categoria semigrea, înainte să fugă în Germania. În 1989 şi în 1990, el a fost campionul naţional al Germaniei şi a trecut ulterior la box profesionist.

Mihai Leu era cunoscut ca fiind Michael Lowe, pe vremea când boxa în Germania. Ca amator, a susţinut 200 de meciuri, din care a câştigat 190. A cucerit titlul de campion mondial de juniori (Havana), asistat fiind de antrenorul emerit Relu Auraş. Ca profesionist, a boxat în 29 de meciuri, obţinând 28 de victorii, dintre care 10 prin KO. A fost campion internaţional al Germaniei. A obţinut centura de campion mondial WBO la Hamburg (1997). A fost membru al Clubului Universium Box Promotion din Hamburg.

Mihai Leu a ales să se retragă din box după ce a cucerit titlul mondial, fiind măcinat de probleme medicale cauzate de o accidentare la mână. S-a dedicat ulterior automobilismului sportiv, iar în 2003 a devenit campion naţional la raliuri. Mihai Leu a fost campion absolut la raliuri şi deţinea trei titluri naţionale la Viteză în Coastă.

A îndeplinit funcţia de consilier ANS în timpul preşedinţiei lui Gheorghe Florian. În anul 2000 i s-a decernat Crucea naţională Serviciul Credincios, clasa I.