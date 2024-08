Gigi Becali, implicat într-un alt accident! Imagini cu incidentul rutier - Antena Sport

Becali preciza ulterior că s-a ales cu o coastă fisurată în urma incidentului rutier. „Eu sunt bine sănătos, dar tot am aşa o fisură. Am făcut RMN şi am o fisură la coastă. De aia s-a făcut accidentul. Să nu mă duc la sfinţire la Comanca, la Olăneşti. Am băgat un corset şi am plecat. Acum mă întorc. Omul ăla a plecat de frică. S-a făcut că nu vede. Dacă n-ai bărbăţie… Pe vremea la Ceauşescu ne-am bătut vreo 5-6 inşi”, spunea atunci Becali.

Gigi Becali, accident rutier în Pipera, chiar în faţa bisericii pe care o construieşte din banii săi

În luna iulie a acestui an, Gigi Becali a făcut un alt accident, chiar în faţa bisericii pe care o construieşte în Pipera.

Becali a fost implicat într-un accident, din fericire, minor, din cauza traficului dificil din Pipera, de la primele ore ale dimineţii. Becali s-a ciocnit de o maşină în care se aflau două femei.

Becali a fost surprins vorbit la telefon câteva zeci de minute, înainte să le transmită celor două femei că pot pleca de la faţa locului. Asta în contextul în care, la o mică distanţă, avusese loc un accident mai grav, iar în spatele celor două maşini ajunsese o autospecială pentru a interveni.