Gigi Becali, accident rutier în Pipera, chiar în faţa bisericii pe care o construieşte din banii săi - Antena Sport

Gigi Becali, accident rutier în Pipera, chiar în faţa bisericii pe care o construieşte din banii săi. Patronul de la FCSB nu şi-a început ziua de miercuri în cel mai fericit mod, el fiind implicat într-un accident. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Becali a renunţat miercuri la serviciile lui Ionuţ Luţu, dar a făcut un accident, chiar lângă lăcaşul de cult despre care a zis întotdeauna că va fi „cea mai frumoasă biserică din lume". Gigi Becali, accident rutier în Pipera, chiar în faţa bisericii pe care o construieşte din banii săi Conform colegilor de la spynews.ro, Becali a fost implicat într-un accident, din fericire, minor, din cauza traficului dificil din Pipera, de la primele ore ale dimineţii. Becali s-a ciocnit de o maşină în care se aflau două femei. Conform sursei citate, Becali a fost surprins vorbit la telefon câteva zeci de minute, înainte să le transmită celor două femei că pot pleca de la faţa locului. Asta în contextul în care, la o mică distanţă, avusese loc un accidenta mai grav, iar în spatele celor două maşini ajunsese o autospecială pentru a interveni. Gigi Becali a ajuns cu bolidul în şant în noiembrie 2023 Gigi Becali s-a ales cu o coastă fisurată după accidentul în urma căruia a ajuns cu bolidul în şanţ. Patronul a ajuns la Poliţie dimineaţa, la ora 3, pentru a fi testat antidrog şi alcoolemie.

„Eu sunt bine sănătos, dar tot am aşa o fisură. Am făcut RMN şi am o fisură la coastă. De aia s-a făcut accidentul. Să nu mă duc la sfinţire la Comanca, la Olăneşti. Am băgat un corset şi am plecat. Acum mă întorc. Omul ăla a plecat de frică. S-a făcut că nu vede. Dacă n-ai bărbăţie… Pe vremea la Ceauşescu ne-am bătut vreo 5-6 inşi”, spunea atunci Becali.

Gigi Becali a făcut show în faţa Poliţiei oraşului Pantelimon. Patronul de la FCSB a fost testat de alcoolemie şi antidrog, după accidentul în urma căruia a lăsat limuzina de lux pe câmp.

Becali a luat decizia e nu-i mai face plângere penală celui din cauza căruia s-a produs accidentul, dacă acesta îl va căuta să-şi ceară iertare. Omul de afaceri s-a amuzat pe seama faptului că a fost supus testelor menţionate mai sus.

„Păi le-am spus cum s-a întâmplat. Eu eram în depăşire şi cineva a intrat în depăşire în lateral cu mine. Am făcut stânga, am intrat în şanţ, l-am ocolit pe el. Eu am intrat în şanţ, omul n-a avut măcar puţin obraz. S-a dus mai departe, nici n-a oprit. Îl îndrum, cel care a făcut asta, vede acuma la voi, să mă caute, să îşi ceară iertare şi nu îi mai fac plângere penală. Mi-au făcut astea, testul drog, testul de alcool, îţi dai seama, canabis, alea alea. Adevărat că m-a zdruncinat puţin, că ăla e şanţ mare, aţi văzut cât de mare e şanţul ăla? Bine că n-am păţit nimic. A reparat-o, mă! Uite, e asta!”, spune un reporter. „Nu e, mă, asta. Asta e alta, a ginerelui meu”, a spus Becali.