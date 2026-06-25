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Gigi Becali, moment incredibil chiar de ziua lui! Patronul FCSB-ului i-a dat o palmă unui jurnalist

Bogdan Stănescu Publicat: 25 iunie 2026, 15:34

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Gigi Becali, moment incredibil chiar de ziua lui! Patronul FCSB-ului i-a dat o palmă unui jurnalist

Gigi Becali loveşte, în glumă, un jurnalist, în timpul unei conferinţe de presă

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Gigi Becali a făcut o glumă nepotrivită cu un jurnalist, în ziua în care sărbătoreşte împlinirea vârstei de 58 de ani.

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Vorbind despre TikTok şi alte reţele sociale, cu care Becali are demult o problemă, patronul FCSB-ului i-a dat o palmă, în glumă, unui jurnalist. Becali i-a spus şi să-şi şteargă TikTok-ul.

Gigi Becali a lovit în glumă un jurnalist, în timp ce critica reţelele sociale

“Tu ai? (n.r: TikTok)”, l-a întrebat Becali pe jurnalist. Acesta a spus că nu are. “De ce minţi?”, a replicat Becali, dându-i, în glumă şi râzând în acest timp, o palmă jurnalistului.

Becali a avut un nou discurs în care a criticat, în stilul caracteristic, reţelele sociale, amestecând subiectul cu religia, cum a făcut şi în trecut. Patronul FCSB-ului a susţinut că o persoană care şi-a şters, la sfatul lui, TikTok-ul a început să câştige mulţi bani lucrând ca tinichigiu auto.

“Ăștia cu TikTok-ul, să nu credeți vreodată că-i dați lui Hristos. Când i-ai dat-o, TikTok, TikTok, TikTok, draci, draci, draci. Eu zis Hristos, Hristos și vine lângă mine, că-l che. TikTok, draci și vin dracii și acolo te doc. Oricine pe TikTok, dracii, direct. Astea sunt metodele ale dracilor. Zici că tu controlezi jumate de oră, o oră, dar TikTok te paradește și te ține cinci ore, șapte ore, nouă ore.

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Pe urmă, intri în febra lor și se separă dracii într-o parte, cu TikTok-ul, și în altă parte, în dreapta, cu Hristos, biserica. Dacă stai pe TikTok… Ăsta e negoțul la care m-am referit, vrei cu Hristos sau vrei cu dracii. Eu, pentru că vreau cu Hristos, care mai vin pe aici, îi văd băieți buni și le zis ‘Ia dă telefonul tău’. Cere sfat. Văd TikTok, apăs acolo, pas, șterge, șterge, șterge. Ia să vedem, Facebook, pas, șterge. Instagram, nu mă interesează. Asta e, să știe toată lumea, mărturisirea.

Și unuia dacă i-am șters TikTok-ul… A venit după o lună și mi-a zis ‘Nea Gigi, mi-am luat BMW nou. Am șters TikTok și a început să-mi meargă numai bine. Sunt tinichigiu, nu mai stau pe TikTok, toată ziua fac mașini și câștig 5-6 mii de euro pe lună. Nu-mi mai trebuie TikTok în viața mea’. Un om dacă învață măcar… Uite, din voi 11, măcar unul dacă șterge TikTok-ul… Că toți aveți” , a spus Becali.

Patronul FCSB-ului aniversează astăzi împlinirea a 68 de ani. El a dezvăluit, totuşi, că a fost născut pe 24 iunie şi declarat abia a doua zi.

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