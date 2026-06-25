Gigi Becali, moment incredibil chiar de ziua lui! Patronul FCSB-ului i-a dat o palmă unui jurnalist

Gigi Becali a făcut o glumă nepotrivită cu un jurnalist, în ziua în care sărbătoreşte împlinirea vârstei de 58 de ani.

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Vorbind despre TikTok şi alte reţele sociale, cu care Becali are demult o problemă, patronul FCSB-ului i-a dat o palmă, în glumă, unui jurnalist. Becali i-a spus şi să-şi şteargă TikTok-ul.

Gigi Becali a lovit în glumă un jurnalist, în timp ce critica reţelele sociale

“Tu ai? (n.r: TikTok)”, l-a întrebat Becali pe jurnalist. Acesta a spus că nu are. “De ce minţi?”, a replicat Becali, dându-i, în glumă şi râzând în acest timp, o palmă jurnalistului.

Becali a avut un nou discurs în care a criticat, în stilul caracteristic, reţelele sociale, amestecând subiectul cu religia, cum a făcut şi în trecut. Patronul FCSB-ului a susţinut că o persoană care şi-a şters, la sfatul lui, TikTok-ul a început să câştige mulţi bani lucrând ca tinichigiu auto.

“Ăștia cu TikTok-ul, să nu credeți vreodată că-i dați lui Hristos. Când i-ai dat-o, TikTok, TikTok, TikTok, draci, draci, draci. Eu zis Hristos, Hristos și vine lângă mine, că-l che. TikTok, draci și vin dracii și acolo te doc. Oricine pe TikTok, dracii, direct. Astea sunt metodele ale dracilor. Zici că tu controlezi jumate de oră, o oră, dar TikTok te paradește și te ține cinci ore, șapte ore, nouă ore.