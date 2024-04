"Habar n-ai tu cât te iubesc!" Constantin Budescu a făcut show total pe o manea cântată de Leo de la Roşiori - Antena Sport

„La biserică am avut cele mai mari emoţii, am semnat cel mai important şi cel mai lung contract din viaţa mea. E un contract pe viaţă„, spunea internaţionalul român după ce şi-a dus aleasa inimii la altar.

Mijlocaşul lui Gică Hagi are doi copii, pe Patrick Nicolas şi pe Matias.

„M-am schimbat în bine după ce m-am căsătorit, după ce-au venit copiii, sunt alt om. Chiar dacă par eu mai neserios și mai glumeț câteodată. Mi-ar plăcea ca băieții să-mi calce pe urme, dacă vor dori, însă nu-i voi obliga„, spunea Constantin Budescu într-un interviu pentru gsp.ro.

Mădălina Budescu se ocupă de salonul de înfrumuseţar. „Ideea a fost a soției, nu a mea, am ajutat-o cât am putut de mult și nu bucurăm că am reușit să deschidem acest salon„, a declarat atunci Budescu.

„Eu mi-am dorit foarte mult acest lucru. Am considerat că este cazul să fac și eu altceva mai ales că ne-am mai liniștit cu plecările și suntem aproape de casă„, a precizat Mădălina Budescu pentru ph-online.ro.