Iubita lui Horaţiu Moldovan, declaraţie superbă de dragoste pentru portarul lui Atletico Madrid! Ce a transmis cântăreaţa - Antena Sport

Fotbaliștii trebuie să aibă lângă ei o femeie care să fie acasă, iar eu nu eram, eram plecată cu treabă. Ne-am iubit foarte mult, am ținut extrem de mult unul la altul, dar am simțit amândoi că nu mai merg lucrurile și am ales să luăm această decizie.

Femeia care vrea un fotbalist trebuie să nu facă nimic, doar să stea după el. Să fie acasă când el vine din cantonament, să îl aștepte cu mâncare acasă și să stea lângă el. Eu făceam chestia asta, dar nu am mai putut să o duc”, susţinea Aza Gabriela.

Horaţiu Moldovan a fost titular pe Wanda Metropolitano, în Columbia – România 3-2, meci transmis pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

Horaţiu Moldovan nu a fost titular pentru Atletico Madrid de când s-a transferat la echipa spaniolă. El a avut însă şansa să fie titular pe propriul stadion în amicalul de lux Columbia – România 3-2, meci transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

„Tricolorii” au fost conduşi cu 3-0, dar au revenit pe final, iar selecţionerul Edi Iordănescu glumea că dacă mai erau mai mult de 10 minute România ar fi câştigat partida.

Ianis Hagi (min. 84) şi Florin Tănase (min. 90+3) au marcat pentru România.

Horaţiu Moldovan speră să fie titular la EURO 2024, în poarta României. Până la turneul final din Germania, „tricolorii” vor mai disputa două meciuri amicale, împotriva Bulgariei (pe 4 iunie) şi împotriva Liechtenstein-ului (pe 8 iunie).