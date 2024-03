Horaţiu Moldovan şi-a făcut publică relaţia cu fosta iubită a lui Dragoş Nedelcu! Primele imagini cu cei doi sărutându-se! - Antena Sport

Reclamă

Ea punea despărţirea de Nedelcu pe seama distanţei dintre ei doi şi a stilurilor de viaţă diferite. Ea puncta atunci că un fotbalist are nevoie de o femeie care să fie acasă pentru el. Vom vedea cum va decurge acum relaţia cu Moldovan.

”Drumurile noastre erau foarte diferite, era extrem de greu să ne vedem. Ne venea foarte greu să ne vedem, era o distanță. Am stat cu el în casă doi ani, iar al treila an a fost foarte greu. El a stat în Germania, a avut un contract acolo, iar apoi a venit în România și s-a dus în Constanța.

Pe la final ne-am mai descurcat noi, dar a fost greu. Nu e vorba doar de distanță, cât era drumul ăsta diferit. Uneori e greu de înțeles… Nu mi-aș dori să fie în permanență lângă mine, dar să fie acolo și să am susținere.

Fotbaliștii trebuie să aibă lângă ei o femeie care să fie acasă, iar eu nu eram, eram plecată cu treabă. Ne-am iubit foarte mult, am ținut extrem de mult unul la altul, dar am simțit amândoi că nu mai merg lucrurile și am ales să luăm această decizie.

Femeia care vrea un fotbalist trebuie să nu facă nimic, doar să stea după el. Să fie acasă când el vine din cantonament, să îl aștepte cu mâncare acasă și să stea lângă el. Eu făceam chestia asta, dar nu am mai putut să o duc”, susţinea Aza Gabriela.

Mesajul postat de Atletico Madrid pe TikTok, în limba română, pentru Horaţiu Moldovan, înainte de Columbia – România Mesajul postat de Atletico Madrid pe TikTok, în limba română, pentru Horaţiu Moldovan, s-a viralizat, înainte ca portarul să fie titular în Columbia – România 3-2, meci transmis marţi, de la ora 21:30, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Fostul portar al Rapidului nu a apucat însă să debuteze în tricoul echipei antrenate de Simeone, dar a fost pe teren tot meciul în super-amicalul cu Columbia, disputat pe stadionul lui Atletico, Wanda Metropolitano. „Astăzi, Moldovan joacă pe Civitas Metropolitano", au scris cei de la Atletico pe contul de TikTok, pe melodia celor de la BUG Mafia „Cine e cu noi". „Hai, Horaţiu şi România!", a fost un alt mesaj postat de spanioli. Pe noua iubită a lui Horaţiu Moldovan o cheamă în buletin Gabriela Amzaru, dar e cunoscută de toată lumea ca Aza Gabriela. Ea s-a născut în Călăraşi. În vârstă de 25 de ani, Aza Gabriela şi-a făcut deja un nume în muzică, ea susţinând numeroase concerte. Pe Instagram, Aza Gabriela e urmărită de 115.000 de persoane.

