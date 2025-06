Daniel Oprița, mesaj dur după ultimatumul primit de la comandantul clubului Steaua: "Nu sunt dator!" - Antena Sport

Daniel Oprița a venit cu un mesaj dur pentru Petruț Dănuț Sârghe-Ciobanu, comandantul clubului Steaua. Aflat pe lista lui Sepsi, antrenorul nu a înțeles declarația făcută de oficial.

Recent, Petruț Dănuț Sârghe-Ciobanu a spus că Daniel Oprița trebuie să îi anunțe pe cei de la Steaua dacă își va plăti clauza de reziliere și dacă va pleca de la echipă. În cazul în care ar vrea să își rupă contractul, Oprița ar trebui să achite suma de 50.000 de euro.

Daniel Oprița a transmis un mesaj dur după ultimatumul primit de la comandantul clubului Steaua

Totuși, Daniel Oprița a spus că respectiva clauză poate fi activată în orice moment. Astfel, antrenorul a dat de înțeles că nu este dator să respecte niciun ultimatum venit din partea conducerii.

„Nu am înțeles ce e cu acel ultimatum, eu nu am nimic de dat Stelei, nu sunt dator. Am văzut și eu în presă că mi s-a dat un termen limită pentru astăzi, dacă plătesc sau nu clauza de reziliere. E vorba despre clauza unui contract valabil, o clauză care nu expiră și care ar putea fi achitată mâine, peste o lună sau în ultima zi a contractului. Ei au de dat un răspuns, nu eu.

Nu știu ce să le dau și nu am niciun semnal din conducere dacă mă lasă să plec sau nu. Eu sunt sub contract cu Steaua, mai departe nu mă poate obliga nimeni să dau un răspuns la o astfel de situație”, a spus Daniel Oprița, citat de gsp.ro.