Iubita lui Valentin Mihăilă, apariţie răvăşitoare în braţele internaţionalului român! Ami a întors toate privirile - Antena Sport

Iubita lui Valentin Mihăilă a avut o apariţie răvăşitoare alături de atacantul Parmei. Cât de frumoasă este Ami Colhon Valentin Mihăilă şi Ami / Insta Story Iubita lui Valentin Mihăilă, Ami, a avut o apariţie răvăşitoare în braţele internaţionalului român. Tânăra din Craiova se bucură de o vacanţă alături de atacantul Parmei. Imaginile postate pe reţelele sociale sunt cu adevărat spectaculoase. Ami a fost alături de Valentin Mihăilă şi la sărbătoarea de titlu a Parmei. Galben-albaştrii au făcut un sezon grozav în direct în AntenaPLAY şi şi-au asigurat fără emoţii promovarea în Serie A. Iubita lui Valentin Mihăilă, apariţie răvăşitoare în braţele internaţionalului român Până să ajungă în cantonamentul naţionalei României, Mihăilă a avut câteva zile libere pe care le-a petrecut alături de iubita lui, care este de o frumuseţe ieşită din comun (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). Ami a îmbrăcat o rochie scurtă, sclipitoare, şi a postat pe Insta Story mai multe fotografii în braţele lui Valentin Mihăilă. A şi folosit un emoji care înfăţişează o inimă. Tânăra din Oltenia are și o serie de postări care îi lasă cu gura căscată pe urmăritorii de pe reţelele sociale. Aceasta a distribuit fotografii de la plajă și nu are nicio problemă în a se afişa în costum de baie!

Cotat la 2 milioane de euro, Valentin Mihăilă a înscris 6 goluri şi a oferit 2 pase decisive pentru Parma, în acest sezon. Nu se gândeşte la o plecare de la „cruciţi”.

„Eu sunt bine, aștept să dăm drumul la antrenamente la echipa națională și să fie totul în regulă. (n.r.- dacă România poate să treacă de faza grupelor la EURO 2024) Normal, acesta e obiectivul nostru, să trecem de grupe și, de ce nu?, să mergem în etapa următoare.

Toată lumea mă întreabă dacă rămân la Parma. Eu am contract cu Parma încă un an de zile, m-am gândit doar să promovăm în Serie A și acum mă gândesc doar la Campionatul European. De trei ani, de când am retrogradat, așteptăm să promovăm. Este o mândrie să joci la Parma și să joci în Serie A„, a declarat Valentin Mihăilă, conform gds.ro.

Lotul preliminar al României pentru EURO 2024 Florin Tănase şi Alex Mitriţă ratează EURO 2024! Cei doi internaţionali români nu se află în lotul preliminar al naţionalei pentru turneul final din Germania. Selecţionerul Edi Iordănescu a convocat 28 de jucători pentru meciurile amicale cu Bulgaria şi Liechtenstein. Partida cu Liechtenstein, de pe 7 iunie, va începe la ora 21:00 şi va fi transmisă în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Lotul final pentru EURO 2024 va fi anunţat în data de 7 iunie. Selecţionerul Edi Iordănescu va trebui să renunţe la două nume dintre cei 28 de convocaţi. PORTARI Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0); FUNDAȘI Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2); MIJLOCAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1);

ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).

