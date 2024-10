Larisa Iordache şi Cristian Chiriţă au anunţat cu artificii sexul bebeluşului lor: "Te așteptăm cu inima plină de bucurie" - Antena Sport

Galerie (65) Larisa Iordache şi Cristian Chiriţă au anunţat cu artificii sexul bebeluşului lor Larisa Iordache şi Cristian Chiriţă / Instagram Larisa Iordache şi Cristian Chiriţă au anunţat cu artificii sexul bebeluşului lor. Fosta gimnastă şi soţul ei aşteaptă o fetiţă. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Larisa Iordache a dezvăluit sexul bebeluşului într-un clip video postat pe contul ei de Instagram. Fosta campioană la gimnastică şi soţul ei sunt în culmea fericirii. Larisa Iordache şi Cristian Chiriţă au anunţat cu artificii sexul bebeluşului lor: „Te așteptăm cu inima plină de bucurie” „Esteeee fetiţăăăăă.🤍🌸 Ne-am privit și am știut că iubirea noastră va prinde acum forma celei mai prețioase minuni. Te așteptăm cu inima plină de bucurie, micuța noastră! 😍😍😍😍😍😍”, a transmis Larisa Iordache, pe Instagram.

Larisa Iordache s-a cununat civil cu Cristian Chiriţă în vara acestui an. Nici ploaia, nici vântul nu i-au dat peste cap cununia civilă Larisei Iordache. Ea, soţul Cristian Chiriţă şi invitaţii au improvizat în timpul evenimentului de la Snagov.

Larisa Iordache nu s-a supărat că în ziua cununiei civile a plouat. A fost convinsă că îi va aduce belşug.

„Ploaia înseamnă belșug, așa se zice din bătrâni. Eu consider că această ploaie a fost un mod ca mama mea să își facă prezența. Eu am simțit-o alături de noi. Îi plăcea mult viața, ne anima pe toți.

Nu am ales eu această dată. A ales-o soțul meu. Amândoi am avut emoții. De la începutul relației am vorbit și am zis să ne transmitem fiecare dorință, fiecare gând. Eu sunt foarte fericită, îmi place această vreme. A fost surprinzător.

Sunt diferite emoțiile față de Jocurile Olimpice, aici a fost un sentiment unic, n-am mai trecut prin așa ceva. A fost ceva nou, foarte frumos. Mă bucur că formăm o familie din acest moment. Urmează o petrecere alături de invitații noștri faini. Ne vom distra pe cinste! Ne dorim foarte mult să mărim familia, dar vom lua totul pas cu pas. N-a fost foarte greu să aleg rochița. Am avut câteva variante la dispoziție. Mi-am păstrat și numele, soțul meu a vrut să fie totul egal”, spunea Larisa Iordache. Larisa Iordache, emoţionată până la lacrimi când a fost cerută de soţie Larisa Iordache a fost emoţionată până la lacrimi de iubitul său, în momentul în care a fost cerută de soţie. Marea noastră campioană a dezvăluit, într-un interviu acordat exclusiv pentru AntenaSport, cât de intens a fost momentul cererii în căsătorie. Larisa Iordache a fost cerută în căsătorie de iubitul său în prima zi a noului an. Momentul a fost unul extrem de emoţionant. „01.01.2024. Pagina 1 din 366 a început cu un sincer DA. Te iubesc, Cristian Chiriţă”, a scris, la începutul anului, Larisa Iordache pe Instagram.

