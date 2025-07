Cu ce se ocupă Cristi Săpunaru, după ce s-a despărțit de Rapid. Anunțul fostului căpitan din Giulești - Antena Sport

Sunt rapidist de la opt ani. Am fost adus pe Giulești de un părinte, eram doi copii care am mers la fotbal împreună. Ne-a dus la opt ani. Am văzut că la mine în cartier erau numai rapidiști și am mers cu ei la meci”, a declarat Cristi Săpunaru, conform digisport.ro.

Cristi Săpunaru, discurs exploziv după declaraţiile lui Victor Angelescu

Cristi Săpunaru a avut un discurs furibund, după declaraţiile lui Victor Angelescu. Fostul căpitan de la Rapid a dat cărţile pe faţă şi a transmis că era dispus să accepte orice ofertă venită din partea clubului.

“Vorbeşte toată lumea, se vorbeşte prea mult. Eu am terminat, nici n-am avut timp să ascult. Se vorbeşte mult, se minte. Angelescu a spus nişte chestii care nu sunt adevărate. Ştia el că nu aş fi acceptat nicio funcţie la Rapid. De unde ştie dânsul asta? Nu am primit nicio ofertă oficială. N-au avut curajul să-mi spună în faţă la revedere, nu te pricepi. Nu era niciun fel de problemă, chiar dacă iubesc clubul, nu deranjez pe nimeni.