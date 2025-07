Cristi Săpunaru, discurs exploziv după declaraţiile lui Victor Angelescu: "Se minte mult. N-au avut curajul să-mi spună în faţă" - Antena Sport

“Vorbeşte toată lumea, se vorbeşte prea mult. Eu am terminat, nici n-am avut timp să ascult. Se vorbeşte mult, se minte. Angelescu a spus nişte chestii care nu sunt adevărate. Ştia el că nu aş fi acceptat nicio funcţie la Rapid. De unde ştie dânsul asta? Nu am primit nicio ofertă oficială. N-au avut curajul să-mi spună în faţă la revedere, nu te pricepi. Nu era niciun fel de problemă, chiar dacă iubesc clubul, nu deranjez pe nimeni.

Victor Angelescu a mai declarat că nu i-a fost propusă o funcţie în club lui Cristi Săpunaru, deoarece era convins că fostul fundaş nu ar fi acceptat. “Săpun” a transmis însă că era dispus să accepte să lucreze chiar şi cu Mauro Pederzoli, noul director sportiv de sub Grant.

Nu am avut nicio ofertă. De unde ştie dânsul, bănuieşte. Şi eu bănuiesc că poate acceptam. Am şi filmările (despre înscenarea privind scandalul cu băuturi alcoolice). Eu nu spun că mi-au înscenat domnul Şucu sau domnul Angelescu, dar domnul Angelescu ştie ce s-a întâmplat pentru că i-am spus. Sunaţi-l şi pe dânsul să intre în direct cu mine. Nu am nicio treabă.

Persoana va apărea când va începe procesul. Nu o să învinuiesc clubul, nu mă duc spre domnul Şucu sau domnul Angelescu, dar dacă se întâmplă aşa ceva la un club de fotbal, să poţi să înscenezi aşa ceva, să dai pozele la ziar, fără să mă întrebi şi pe mine dacă e adevărat…dacă aş fi fost în club, l-aş fi dat afară. Nu vreau să fac teoria berii. În România nu s-a inventat berea după meciuri, şi nici n-o să se termine aici. Am băut bere şi-n Portugalia, şi-n Turcia.

Am avut discuția asta și cu domnul Angelescu și cu domnul Șucu. Au găsit o persoană care sigur este mult mai calificată, nu am nicio problemă, să câștige titlul, să joace în cupele europene, dar vino și spune-mi în față!