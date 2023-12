"Minunată!" Soţia lui Andrei Ivan şi-a uluit fanii. Fostă gimnastă, Anda este de o frumuseţe răvăşitoare - Antena Sport

Andrei Ivan nu a mai fost convocat la echipa naţională de un an şi jumătate. Ultima dată a evoluat sub „tricolor” în iunie, anul trecut, în „dubla” cu Muntenegru şi Bosnia, din Nations League.

„Cum să nu-l știu? De câte ori nu am vorbit cu el… I-am spus: ‘Îmi place tare mult de tine’. Nu l-am avut elev. L-am avut doar pe la loturile naționale, prilej în care am avut foarte multe contacte cu el și am stat de vorbă. În care chiar încercam să-l mobilizez, să fie mult mai concentrat la ceea ce trebuie să facă.

Aici e problema lui. Am înțeles că a avut cu Rădoi ceva. Rădoi sigur nu i-a vrut răul. Credeți că sfaturile lui Edi pentru Ivan au fost greșite? Când nu asculți, cum să te mai cheme?

Am mai stat de vorbă cu unii fotbaliști, e un sport de echipă, nu individual. Un sport în care trebuie să te încadrezi în regulile societății de 11 jucători, care reprezintă o echipă.

E foarte clar, nu faci ce vrei tu, faci ce pregătește antrenorul și urmezi regulile lui. Bune sau rele, pe urmă dă el socoteală la patron sau directorul tehnic”, a declarat Mihai Stoichiţă, conform fanatik.ro.