Noi probleme pentru Bocciu! Fostul lider al galeriei de la Rapid, cercetat într-un nou dosar. Sechestru pe bunuri de aproximativ 850.000 de euro - Antena Sport

De ce nu mai e Bocciu liderul galeriei Rapidului

Bocciu a dezvăluit de ce a renunţat să mai fie liderul galeriei Rapidului! Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, a susţinut că este nevinovat şi a avut un discurs dur la adresa procurorilor.

Bocciu a spus că nu mai poate intra pe stadion, iar din acest motiv nu ar mai fi avut niciun sens să fie liderul galeriei Rapidului.

„A fost o perioadă nasoală și am zis să fac un pas în spate. Pentru Rapid mi s-a întâmplat asta. Tati, atâta timp cât nu am nicio altă infracțiune și totul a fost o făcătură, îți dai seama…

Asta e țara în care trăim. Ce mai contează? Te ia și de la înmormântare când e să te ia. Când îți arată ăștia pisica… Nu te pui cu ei. Pe Gică Popescu nu l-au lăsat nici să își înmormânteze tatăl. Repet, asta e țara în care trăim. Degeaba comentăm noi dacă magistrații n-au nicio răspundere. Din contră, se întorc împotriva ta dacă vorbești prea mult: ‘Ia uite, mă, vorbește ăla. Face el, drege el’.

(n.r.: de ce a ales să se retragă) Pentru că e un moment greu în viața mea. Atât timp cât sunt sub control judiciar și nu pot să intru pe stadion… Ce rost ar mai avea? Nu am voie să intru în arenele sportive nici când nu e meci cât timp voi fi sub control judiciar. Astea sunt obligațiile, deși eu nu am făcut nicio infracțiune pe stadion ca să îmi fie interzis pe stadion. Asta este decizia luată de procurorul de caz. Așa vrea el, să nu mă lase pe stadion. Probabil eram prea bun și făceam o treabă prea frumoasă acolo ca să mai fiu lăsat. Ei vor să fie urât”, a declarat Liviu Ungurean, zis „Bocciu”, pentru fanatik.ro.