O vedetă din Australia a trăit un şoc în România: "A fost nebunesc!". Dezvăluirile logodnicei portarului de la Rapid - Antena Sport

Galerie (49) O vedetă din Australia a trăit un şoc în România Brittany Hockley este logodnica lui Benjamin Siegrist / Colaj Instagram O vedetă din Australia a dezvăluit, pe reţelele sociale, că a trăit un şoc în România. Brittany Hockley, logodnica lui Benjamin Siegrist, s-a mutat în Bucureşti şi tocmai a trecut prin momente dificile. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Chiar înaintea meciului Rapid – U Cluj, scor 0-2, Brittany a fost îngrozită de cutremurul care a avut loc în România. Seismul cu magnitudinea de 5.4 s-a produs în judeţul Buzău şi s-a resimţit şi în Capitală. O vedetă din Australia a trăit un şoc în România Logodnica portarului de la Rapid, care este celebră în Australia, a postat pe Insta Story mai multe clipuri în care le-a transmis urmăritorilor ei prin ce a trecut. Brittany, care este de o frumuseţe ieşită din comun (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS) are aproape 250.000 de urmăritori. „Tocmai am experimentat primul cutremur din viaţa mea. Un adevărat cutremur! A fost nebunesc. Ben nu a fost aici pentru că este la echipă. Pur şi simplu stăteam aici şi am simţit că tot pământul a început să vibreze. Pereţii vibrau… m-am aşezat şi m-am întrebat: 'Ce a fost asta?'. A fost ciudat! După câteva secunde nu mai aveam niciun dubiu, chiar era un cutremur! Toată clădirea a început să se zguduie, lucrurile se mişcau prin casă. I-am trimis un mesaj lui Ben şi i-am spus: 'Doamne, este un cutremur! Ce să fac? Ce fac oamenii când sunt cutremure?'. A avut 5.3 magnitudine, este destul de mare.

În ultima oră am căutat informaţii despre cutremure şi ce să fac dacă va mai avea loc unul. Dar se pare că Bucureştiul este capitala din Uniunea Europeană în care se produc cele mai multe cutremure. Nu ştiam asta! Ce am învăţat despre România: are un număr mare de urşi şi traficul este îngrozitor„, a reacţionat Brittany Hockley pe contul ei de Instagram.

Brittany Hockley este influencer şi a devenit cunoscută după ce a participat la un show TV. Ea l-a cunoscut pe Benjamin Siegrist pe o platformă de dating. După mai puţin de doi ani de relaţie, a fost cerută în căsătorie de goalkeeperul elveţian.

Siegrist a fost transferat de Rapid în mandatul lui Neil Lennon. El a rămas titular şi după venirea lui Marius Şumudică pe banca giuleştenilor. Portarul de 32 de ani are o cotă de piaţă de 500.000 de euro. A fost de două ori campion în Scoţia cu Celtic.

Marius Şumudică şi-a făcut praf jucătorii după înfrângerea cu U Cluj: „Nu accept aşa ceva” Marius Şumudică şi-a făcut praf jucătorii după înfrângerea cu U Cluj. „Şumi” a pierdut la primul lui meci pe Giuleşti din acest mandat. La finalul partidei, el le-a cerut scuze fanilor giuleşteni. Supărat după înfrângere, Şumudică a anunţat schimbări la echipa lui. „Şumi” a spus că cel mai mult echipa lui suferă atunci când atacă poziţional. „N-am făcut nimic. O scuză, între ghilimele, că 10 jucători au fost plecaţi la lot. Încă nu suntem pregătiţi fizic, pierdem dueluri. Am întâlnit o echipă bună, care are acelaşi mijloc. Ne-au pasat, cu toate că noi cred că am avut posesia mai mult. Pasam ca la handbal. Încă nu ştim să jucăm atac poziţional. E greu să transformi o echipă. (n.r: Nu aţi găsit echipa bine fizic?) Nu, nu, am spus că noi pierdem dueluri. Trebuie să lucrăm. (n.r: Vin după o perioadă de pregătire, pe care au făcut-o cu altcineva) Nu mai are rost să discutăm ce a fost în urmă. Îmi asum, deciziile au fost ale mele. Am încercat un 4-4-2, să joc cu doi atacanţi. Aşa nu putem, să ajungem în părţile laterale, să nu putem să dăm o centrare… Eu nu pot să accept ce se întâmplă! La primul gol avem lovitură liberă. Pleacă un jucător, Chipciu, 80 de metri, şi ajungem să primim gol. Nu ptuem să oprim jocul. Asta nu pot să te învăţ eu, trebuie să o simţi!

Îmi cer scuze fanilor. Astăzi, pentru mine, a fost o ruşine. Am arătat ruşinos”, a spus Marius Şumudică şi la conferinţa de presă de după meci.

