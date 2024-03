"Prinţişorul Craiovei" şi tatăl său, apariţie de peste 700.000 de euro în seara în care au primit o lovitură cruntă de la rivali - Antena Sport

Suntem aproape de retrogradare, dar trebuie să fim optimiști. Am pierdut numărătoarea, însă Craiova trebuie să revină”, a declarat Adrian Mititelu Jr la finalul meciului.

Adrian Mititelu Jr: „Am trăit în sărăcie, cu 3.000 de euro pe lună!”

Adrian Mititelu Jr surprindea în urmă cu un an şi jumătate cu această declaraţie, făcută despre familia sa care are o avere considerabilă.

Chiar dacă în 2011, Mititelu, cel poreclit „Prinţişorul Craiovei”, susţine că s-a confruntat cu asemenea probleme, fiul patronului de la FC U Craiova dezvăluia şi câţi bani a băgat tatăl său în echipă: peste 50 de milioane de euro.

”Am avut vreo patru ani de sărăcie. Și din cauza FRF când ne-a dezafiliat în 2011, și din cauza patronului celeilalte echipe din Craiova, am avut patru ani în care toată familia mea am trăit cu 3.000 de euro pe lună. Toți.

E foarte puțin pentru șase persoane. A fost o sărăcie forțată de împrejurări, nu pentru că am fi făcut noi ceva greșit în afaceri. Ne-au fost contestate niște terenuri”, a declarat Adrian Mititelu Jr pentru Fiţă cu Adiţă.