Simona Halep, semnal de alarmă pentru români de Ziua Naţională: "Să fim cât mai mulţi la vot astăzi şi pe 8 decembrie!" - Antena Sport

Cum aş putea să accept că WTA şi consiliul de jucătoare nu au vrut să-mi redea clasamentul pe care îl merităm?! Am pierdut doi ani din carieră, am pierdut multe nopţi în care nu am reuşit să adorm, gânduri, anxietate, întrebări fără răspunsuri… dar am câştigat dreptatea. S-a dovedit că a fost o contaminare şi că paşaportul biologic a fost o pură invenţie. Şi am mai câştigat ceva, sufletul mi-a rămas curat!! Simt dezamăgire, simt mâhnire, simt frustrare, dar nu simt răutate nici măcar acum.

Sunt recunoscătoare pentru susţinerea şi iubirea necondiţionată a celor care au fost alături de mine în fiecare zi. VĂ MULŢUMESC! În toată răutatea, am avut parte şi de iubire pentru că cei ce mi-au oferit iubire în momentele acelea m-au cunoscut cu adevărat! Poate că asta este cea mai mare victorie!

Cum bine ştim în fiecare dimineaţă răsare soarele pentru toată lumea, dar e bine să răsară găsindu-te cu sufletul împăcat! Şi aşa sunt eu, împăcată şi mândră de ceea ce sunt”, a fost mesajul Simonei Halep, pe Instagram.