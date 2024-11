"Slavă lui Dumnezeu!" Mihai Neşu şi-a văzut visul împlinit, după ani de chin, lacrimi şi milioane de euro cheltuite - Antena Sport

Galerie (19) Mihai Neşu şi-a văzut visul împlinit Mihai Neșu, în timpul unui interviu / Antena Sport Mihai Neşu şi-a văzut visul împlinit, după trei ani şi jumătate în care a muncit fără întrerupere. Fostul internaţional român răsuflă în cele din urmă uşurat. A investit peste cinci milioane de euro, din donaţii, pentru a veni în ajutorul copiilor aflaţi în dificultate. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Imobilizat într-un scaun cu rotile, după accidentul horror suferit pe 10 mai 2011, Mihai Neşu şi-a îndreptat toată atenţia spre proiectul său de suflet. Este vorba despre Complexului de recuperare Sfântul Nectarie din Oradea, adresat persoanelor cu dizabilităţi neuromotorii. Mihai Neşu şi-a văzut visul împlinit. Anunţul făcut de fostul fundaş al FCSB-ului Proiectul trebuia să fie gata în luna septembrie a anului trecut, dar au avut loc mai multe amânări. În cele din urmă, Neşu a făcut rost de finanţarea de care avea nevoie şi a deschis porţile Complexului din Oradea. Mihai Neşu a deschis cazarea, centrul de recuperare şi grădinile. Primele persoane, care aveau mare nevoie de ajutor, şi-au luat în primire camerele. Anunţul a fost făcut de fostul fotbalist pe reţelele sociale. „De astăzi, de ziua Sfântului Nectarie, am deschis și cazările! Primii 2 băieți au ajuns azi împreună cu părinții lor în Complexul de recuperare „Sfântul Nectarie”, la cazări. De luni vor începe terapia Therasuit. Reclamă

Până mâine seara mai așteptăm încă 4 familii. Ne-am bucurat de încântarea lor de a vedea cazările, centrul si biserica finalizate. Împărtășim cu voi câteva poze.

Va mulțumim vouă, tuturor celor care ati contribuit ca aceste cazări sa existe. Am încercat sa le facem plăcute, sa mai îmblanzim puțin și viata parintilor/ apartinatorilor care sunt în permanenta însoțitorii celor cu dizabilități„, a scris Mihai Neşu.

Mai mult decât atât, sunt gata lucrările şi la biserica din centrul Cpmplexului. În această dimineaţă a avut loc prima Sfânta Liturghie. „Frig, dar emoționant„, a fost mesajul lui Neşu. Mihăiţă Neşu a împlinit, în luna februarie, 41 de ani. El primeşte o pensie infimă, de 100 de euro, din partea statului român. La aceasta se adaugă o pensie de însoţitor în valoare de 300 de euro. De asemenea, Mihăiţă Neşu mai primeşte o pensie de 3000 de euro de la statul olandez. Mihai Neşu a ajuns la FCSB (n.r echipa se numea Steaua la vremea respectivă) în anul 2001. El a evoluat la formaţia roş-albastră până în 2008, atunci când s-a transferat în Olanda, la Utrecht. Fostul fundaş stângă, poreclit Bichonul, a făcut parte din echipa lui Cosmin Olăroiu care a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în sezonul 2005/06. În primul său sezon la Utrecht, el a fost desemnat cel mai bun fundaş stânga din Eredivisie. Mihai Neşu, care are 8 selecţii la echipa naţională a României, are 111 meciuri la FCSB şi 104 meciuri la Utrecht. Mihai Neşu, dezvăluiri dureroase la 13 ani după divorţ: „Sper ca Maria să mă ierte!” Cumplitul accident pe care l-a suferit, pe 10 mai 2011, i-a schimbat total viaţa lui Neşu. Acesta a trecut prin mai multe intervenţii chirurgicale şi a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile. Au fost momente de coşmar pentru fostul fundaş al FCSB-ului. „Bichonul” a vorbit, în premieră, despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat între el şi soţia lui. Mihai Neşu a ţinut să afirme că el a depus actele de divorţ. Acum are marele regret că nu a ştiut să gestioneze situaţia şi că s-a grăbit atunci când a luat decizia radicală. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO CU FOSTA SOŢIE A LUI NEŞU)

„Ea a fost alături de mine la spital, nu s-a întâmplat aşa cum s-a scris în ziar. Şi eu poate am greşit, trebuia poate să o apăr la început. Atunci nu mai escaladau atâtea ştiri. Relaţia noastră s-a stricat, sau a ‘murit’, pur şi simplu din cauza greutăţii noastre de a face faţă accidentului. Eu am depus şi actele de divorţ!

(Cât de greu ţi-a fost să iei această decizie?) Nu a fost uşor, dar aşa am simţit atunci. Aşa am gândit că e soluţia cea mai bună pentru amândoi. Mie îmi este greu să împovărez oamenii din jurul meu cu accidentul meu. Poate şi asta a fost un lucru hotărâtor în decizia de atunci. Nu am mai povestit la nimeni despre această problemă. Sper ca şi Maria, dacă se uită, să mă ierte… şi familia ei, pentru felul cum am gestionat eu atunci situaţia. Atât am putut noi gestiona atunci situaţia„, a declarat Mihai Neşu pentru antenastars.ro.

