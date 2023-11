Transformarea spectaculoasă a Adei Nechita. La 40 de ani, fosta handbalistă arată răvăşitor şi are o relaţie cu un milionar - Antena Sport

Reclamă

„Din păcate, pot spune că nu voi mai reveni niciodată pe teren. Sunt conștientă că mai puteam juca, dar vreau să mă dedic sută la sută familiei. Sportul de performanță presupune să stai plecat cam 80 la sută din timp, ba în cantonamente, ba la meciuri, deplasări. Nu mai pot face aceste lucruri. La Vâlcea am trăit 15 ani de poveste. Am venit la 15 ani și nu mi-am mai dorit să plec altundeva. Oltchim mi-a oferit șansa să joc la cel mai înalt nivel, să obținem rezultate foarte bune. Rămâne neîmplinirea că nu am cucerit Liga Campionilor, deși am jucat finale și semifinale.

Nu mă voi implica în handbal. Am alte proiecte. Dar voi susține întotdeauna echipa națională, voi fi lângă fete și la bine, dar mai ales la greu. Oricum, sunt la curent cu tot ce se întâmplă în handbal și țin legătura cu multe foste coechipier”, spune Ada Nechita, conform gsp.ro.

În tricoul echipei naţionale a României, Ada Nechita a câştigat două medalii de bronz: în 2010, la Campionatul European şi în 2015, la Campionatul Mondial. A mai jucat, în 2010, finala Ligii Campionilor cu Oltchim Râmnicu Vâlcea.