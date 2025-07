Surpriză uriaşă! Gigi Becali a anunţat transferul lui Marius Ştefănescu: "A semnat deja" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat plecarea lui Marius Ştefănescu de la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că mijlocaşul a semnat deja cu U Cluj, după ce a fost foarte aproape să ajungă la Dinamo.

FCSB urmează să încaseze suma de 300.000 de euro în schimbul lui Marius Ştefănescu. Mijlocaşul a fost în tribune la duelul dintre FCSB şi Farul, încheiat cu scorul de 1-2.

Gigi Becali a anunţat transferul lui Marius Ştefănescu la U Cluj

Gigi Becali a dezvăluit că Marius Ştefănescu a ajuns deja la o înţelegere cu cei de la U Cluj pentru transferul lui Marius Ştefănescu. Patronul campioanei a transmis că şi o echipă din Turcia l-a dorit pe mijlocaş, însă sub formă de împrumut, lucru cu care latifundiarul din Pipera nu a fost de acord.

“Eu am înţeles că a semnat cu U Cluj, aşa mi-a zis MM. Pe mine nu mă mai interesează. Poate să îl ia şi CFR, şi Rapid. Nu mă mai interesează că se duce la un adversar, dacă eu îmi pierd încrederea într-un jucător. Mi-au dat 300.000. Păi nu i-am cerut 300.000 şi lui Dinamo?. Aşa mi-a zis MM, că a semnat cu U Cluj.

Am avut ofertă şi de la o echipă din Turcia 300.000 pentru împrumut plus 300.000 dacă îl iau. Dar cu turcii după te duci la FIFA. Eu am vrut să scap de el”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.