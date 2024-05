Oleksandr Usyk a început să plângă la conferinţa de presă! Momente tulburătoare pentru colosul care l-a bătut pe Tyson Fury - Antena Sport

Ştiu că este aici, chiar cred că stă pe aici pe undeva, în această sală”, a spus Usyk, plângând, la conferinţa de presă de după victoria uriaşă cu Tyson Fury.



„Nu mă gândesc la box în acest moment. M-am pregătit în ultimele 9 luni. Am pierdut Anul Nou, am pierdut ziua de naştere a copilului meu. Am pierdut ziua de naştere a fetiţei mele. Am pierdut vacanţa alături de familie. Am fost concentrat doar pe această luptă. Acum sunt fericit şi vreau doar să ajung acasă”, a mai spus Usyk.

Oleksandr Usyk l-a învins pe Tyson Fury

Oleksandr Usyk l-a învins pe Tyson Fury şi, la 37 de ani, rămâne campionul categoriei grea în boxul mondial profesionist. Usyk e primul boxer care îl bate pe pugilistul britanic şi obţine a 22-a victorie a carierei.

Usyk a obţinut victoria după o decizie împărţită venită din partea arbitrilor, 115-112, 113-114, 114-113. Cei doi au luptat toate cele 12 runde, iar Usyk şi-a trimis o dată adversarul la podea. 34 de victorii şi o înfrângere este noul palmares al britanicului.

După victoria istorică de la Riad, Usyk a ajuns să deţină cele mai importante centuri de la categoria grea, WBA, IBF, WBO, IBO, The Ring și WBC. „Tată, mă auzi? (n.r. – privind în sus) Am reușit! Vă mulțumesc tuturor, familiei, țării mele. Slavă Ucraina!”, a fost mesajul de la final al pugilistului. Plin de vedete la lupta dintre Usyk şi Fury Suma încasată de Oleksandr Usyk pentru lupta cu Tyson Fury de la Riad este una uriaşă, de 30 de milioane de dolari. În urma victoriei, ucraineanul a ajuns la 22 de succese într-o carieră în care rămâne neînvins. Cristiano Ronaldo, Neymar, Vladimir Klitschko, Andryi Shevchenko, Steven Gerrard, Jean-Claude Van Damme, Evander Holyfield sau Lennox Lewis sunt vedetele care au luat parte la gala de la Riad.

