Oleksandr Usyk l-a învins pe Tyson Fury. Moment pentru istorie: prima înfrângere a britanicului. Suma colosală câştigată de Usyk - Antena Sport

Cei doi s-au îmbrăţişat, un gest de fair-play rar întâlnit la un asemenea nivel, după care cel poreclit „The Cat” a luat microfonul şi le-a transmis tuturor că decizia arbitrilor a fost una greşită.

„Normal că vreau revanșa. Acum am nevoie de ceva odihnă, apoi vom vedea. Consider că am câștigat meciul, tu ai luat câteva runde, dar per total cred că lupta a fost a mea. Dar nu vreau să mă pun pe plâns și să caut scuze acum. A fost o luptă bună, mulțumesc, dar îți garantez că îmi voi lua revanșa. Ne revedem în octombrie! La mulți ani tuturor”, a spus Fury.

Tyson Fury and Oleksandr Usyk both weigh in following an incredible fight which ended in a split decision! 😳

Buy #FuryUsyk LIVE on TNT Sports Box Office 👉 https://t.co/FXWiFF98Ej pic.twitter.com/ajitBwEcJ8

— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) May 18, 2024

Plin de vedete la lupta dintre Usyk şi Fury

Suma încasată de Oleksandr Usyk pentru lupta cu Tyson Fury de la Riad este una uriaşă, de 30 de milioane de dolari. În urma victoriei, ucraineanul a ajuns la 22 de succese într-o carieră în care rămâne neînvins.

Cristiano Ronaldo, Neymar, Vladimir Klitschko, Andryi Shevchenko, Steven Gerrard, Jean-Claude Van Damme, Evander Holyfield sau Lennox Lewis sunt vedetele care au luat parte la gala de la Riad.

