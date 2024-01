Schimbare de adversar pentru Benny! Se bate cu un turc suspendat pentru dopaj în urmă cu 2 ani - Antena Sport

Reclamă

Schimbare de adversar pentru Benny! Se bate cu turcul Kepenek

Benny trebuia să lupte în meciul de rezervă al turneului cu francezul de origine algeriană Nordine Mahieddine. Acesta s-a retras așa că în locul său a intrat Cihad Kepenek. Turcul are 2 victorii și 2 înfrângeri în Glory. În plus, are un meci NC.

În august 2022, Kepenek l-a învins pe Nordine Mahieddine prin KO, dar a fost prins dopat după gală. Nu este primul adversar al lui Benny care e prins dopat. Jamal Ben Saddik, Badr Hari și Hesdy Gerges sunt câteva dintre numele mari suspendate în trecut pentru dopaj, pe care Benny le-a întâlnit în ring.