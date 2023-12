Super meciurile finalului de an! Joshua vs Wallin și Wilder vs Parker înainte de Crăciun - Antena Sport

Super meciurile finalului de an! Joshua vs Wallin și Wilder vs Parker înainte de Crăciun

Nu doar la grea va fi spectacol, ci și la categoria ușoară. Japonezul Naoya Inoue, considerat de mulți drept cel mai bun boxer din lume indiferent de categorie, boxează pe 26 decembrie cu Marlon Tapales.

De asemenea, ”circarul” Jake Paul va boxa cu Andre August pe 15 decembrie.

Iată mai jos lista super meciurilor de box din finalul acestui an:

9 dec – Prograis vs Haney pentru titlul mondial WBC super lightweight

9 dec – Ramirez vs Espinoza pentru titlul mondial WBO feather

10 dec – Billam-Smith vs Masternak pentru titlul mondial WBO cruiser

16 dec – Rodriguez vs Edwards pentru titlurile mondiale IBF și WBO flyweight

16 dec – Morrell vs Agbeko pentru titlul mondial WBA super middle

23 dec – Joshua vs Wallin și Wilder vs Parker

26 dec – Inoue vs Tapales pentru titlul Undisputed la super bantam

